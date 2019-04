Tomáš Klus si na turné SpOlu opäť získal Bratislavu

Tomáš Klus, archívna snímka. Foto: Tomáš Klus Tomáš Klus, archívna snímka. Foto: Tomáš Klus

Bratislava 8. apríla – Prvý zo série siedmich koncertov na Slovensku odohral v nedeľu večer (7.4.) v bratislavskej Hant aréne známy český pesničkár Tomáš Klus v rámci svojho turné Tomáš Klus 2019 Tour SpOlu.Turné dostalo názov podľa aktuálneho albumu SpOlu, ktorý vyšiel v septembri minulého roka. Klus ho chce slovenským fanúšikom predstaviť celý, a tak so svojou Cílovou skupinou sedem ponúkol všetkých 21 piesní. Postupne to boli Malý vítr, Tichá voda, OníTi, Mořeplavci, Víla, Potušení, Karavan, A pak, Alfréd, Dobrodružce, Masám, Haruki, Achjo, Vool, První doba popovodní, Hlasymse, Podivín, SvětloAtma, Tuponi, Muži se ženou a Flusnu. Samozrejme nechýbali ani známe piesne z predchádzajúcich albumov. Koncert začal trojicou skladieb Nina, Dobré ráno, Až, v priebehu koncertu zazneli piesne Do nebe, JdeVoZem, Napojen, v závere koncertu to boli songy Anat, Panenka, Pánu bohu do oken, Sibyla, Marie, Pocity a Mantra (Koudelce).Tvorba speváka a skladateľa Klusa dlhé roky drží medzi špičkou populárnych interpretov. Tomáš je niekedy živel, niekedy neriadená strela, čo pri jeho koncertoch jednoznačne platí. Na pódiu je vždy bosý, aby mal lepší kontakt so zemou. Viackrát zoskočil z pódia medzi divákov a známy svojou improvizáciou na koncertoch priamo medzi fanúšikmi zložil text pesničky pre dve fanúšičky, ktoré mali v deň koncertu narodeniny. Skvele mu sekundoval gitarista Jiří Kučerovský. Nemožno opomenúť ani basového gitaristu a klávesistu Jana Lstibůrka a hráča na bicie a cajon Petra Škodu. So skupinou si zahral aj Jan Jelen. Ako bývalý špičkový športovec a dorastenecký majster Európy v modernom päťboji družstiev má Klus stále energiu na rozdávanie. Viac ako dve a pol hodiny mali diváci v aréne možnosť spievať aj tancovať a dokonale ju aj využili.K voľbe názvu albumu SpOlu spevák pre TASR uviedol: "Spolu je najlepšie. A inak než spolu tu na tomto svete byť nemôžeme, pretože je našim domovom, sme jeho obyvatelia. Sú také sily, ktoré nás dávajú dokopy, a to je láska, súcit a múdrosť. Potom sú sily, ktoré nás ženú od seba — nenávisť, lži, závisť a myšlienky, ktoré občas príjme človek za svoje. Táto platňa je celá o tom, že uvedomenie spolubytia človek najľahšie dosiahne, keď začne hovoriť s druhými ľuďmi. To je vlastne lajtmotív celej platne: hovorme spolu, pretože keď budeme spolu hovoriť, tak nám dôjde, že tu na tomto svete chceme všetci to isté. Myslím si, že v rámci tejto reality, v ktorej sa pohybujeme, dobro a zlo potrebuje byť spolu. Preto hovorím, že láska a pravda nemusí nutne zvíťaziť spôsobom, že lož a nenávisť zadupe do zeme, ale ponúkne mier."Tomáš Klus 2019 Tour SpOlu pokračuje už v pondelok 8. apríla v Nitre, ďalšími zastávkami budú Banská Bystrica (10.4.), Trenčín (11.4.), Žilina (13.4.), Poprad (14.4.) a Košice (16.4.). Hosťom koncertov je spevák Juraj Hnilica.Spevák, skladateľ a gitarista Tomáš Klus vyhral v roku 2007 spevácku súťaž Czechtalent v Zlíne s vlastnou skladbou Dopis. V roku 2008 vydal debutový album Cesta do záhu(d)by, v októbri 2009 druhý Hlavní uzávěr splínu, v septembri 2011 nasledoval tretí s názvom Racek. Tieto tri albumy mu priniesli päť sošiek Anděla, ocenenie českej akadémie populárnej hudby. V ankete Český slávik za rok 2011 bol strieborný, za rok 2012 už zlatý pred Karlom Gottom, za roky 2013, 2014 a 2015 opäť strieborný. V marci 2014 vydal štvrtý album Proměnamě. V júni 2015 mu vyšiel piaty album Anat život není a v apríli 2017 koncertný album Živ je. Album SpOlu vydal v septembri 2018, v januári 2019 vyšla aj vinylová verzia. S manželkou Tamarou majú tri deti — dcéry Josefínu a Jenovéfu a syna Alfréda.