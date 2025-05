Tomáš Klus spojí sily s Tamarou Kramar a Spievankou Máriou Podhradskou

Už 15. augusta sa v trnavskom amfiteátri stretnú Spievanka Mária Podhradská, multitalentovaná Tamara Kramar a český pesničkár Tomáš Klus. Horúci augustový deň si tak naplno užijú nielen dospelí, ale aj deti.



Rodinná akcia odštartuje vystúpením Spievankova s Máriou Podhradskou pre najmenších a niekoľko desiatok minút po vystúpení sa speváčka vráti na pódium, aby so svojou kapelou ukázala aj svoje „dospelácke“ umenie plné jemnosti a autenticity. Následne vysúpi mladá, zato však už veľmi úspešná speváčka Tamara Kramar, taktiež v sprievode skupiny. O veľké hudobné finále sa postará Tomáš Klus a Cílová skupina v rámci Tady to máš tour s ich dvojhodinovou šou.



Spievankovo netreba nijako zvlášť predstavovať. Fenomén hudobnej tvorby pre deti, ktorý má za sebou už viac ako 20-ročnú históriu milujú takmer všetci najmenší a získal si srdcia nielen ich, ale aj rodičov.



„Cieľom tohto eventu je priniesť do Trnavy aj rodinné podujatie, ktoré prinesie detský smiech, mladú energiu, hudobnú skúsenosť a explóziu dobrej nálady v podobe kvalitných koncertov v priebehu niekoľkých hodín. Aj preto sme siahli po spojení Spievankova, Márii Podhradskej ,Tamary Kramar a Tomáša Klusa na jednom mieste a v jeden deň, “ prezradil promotér podujatia Karol Jagoš.



Mladá talentovaná hudobníčka Tamara Kramar dostala do vienka obrovský talent. Už za svoj prvý singel So Sweet získala v lete 2021 ocenenie Objav roka v rámci ankety Radio_Head Awards. Jej hudobná tvorba s nádychom jazzových prvkov si za krátke obdobie získala uznanie nielen na Slovensku, ale aj vo Veľkej Británii, kde vyštudovala najskôr neurovedu a následne hudbu v anglickom Brightone. Aktuálne hľadá hudobné cesty aj za oceánom v New Yorku. Jej pesničky sú veľmi osobné, plné vlastných pocitov a kontrastov medzi témou a hudbou.

Mária Podhradská začala tvoriť hudbu už v roku 2000. Bývalá učiteľka svoju hudobnú kariéru spojila najmä s projektom Spievankovo, no jej nezameniteľný hlas a vystupovanie ocení každý, kto má rád jemnosť a zamatové tóny. „Po roku 2007 ma úplne pohltila práca pre Spievankovo. Popri tom som si skladala aj svoje vlastné dospelácke piesne, ktoré čakali na ten správny okamih, kedy budú môcť uzrieť svetlo sveta,“ tvrdí Podhradská, ktorá sa do tvorby ponorila najmä v čase korony, kedy mala najviac času na sólovú tvorbu.



Český pesničkár Tomáš Klus a jeho Cílová skupina majú už na Slovensku svoje pevné miesto. Ich koncerty sú plné energie, dobrej nálady a improvizácie. Často vo svojej tvorbe používajú slovné hračky a prešmyčky. Tou je aj titul nového albumu, ktorý je zároveň názvom turné kapely Tady to máš (Tady Tomáš, pozn.). Počas koncertu odznejú všetky pesničky z tohto albumu, ale aj Klusove najväčšie hity.



Dočkáme sa spojenia všetkých troch interpretov na jednom pódiu naraz? „Zatiaľ sme sa nikdy nestretli, ale možné je všetko. Často si hudobníci rozumejú mimo pódia, ale na ňom to niekedy nie je to pravé. Uvidíme, keď sa stretneme. Hudobník potrebuje na pódiu svoj pokoj, čo ale nie je môj prípad a nerád by som im to totiž kazil,“ zavtipkoval Klus. Či sa toto unikátne spojenie podarí tak uvidíme až priamo na trnavskom amfiteátri 15. augusta.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/TOMAS-KLUS-A-CILOVA-SKUPINA?ID_partner=60