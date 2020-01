Tomáš označil Matoviča za symbol politickej nekultúry, Heger nechce opitých poslancov v práci

Vzťahy v parlamente sa zhoršili

Prezidentka nie je nedotknuteľná

26.1.2020 (Webnoviny.sk) - Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič je symbolom politickej nekultúry v parlamente. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil poslanec Erik Tomáš (Smer – SD). Predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany (SNS) Tibor Bernaťák povedal, že opozícia sa už na začiatku volebného obdobia v roku 2016 vyhrážala koaličným poslancom, ako im zo života urobí peklo.„Matovič bol pri svojom prvom výkone poslaneckého mandátu médiami nachytaný, ako spí v parlamente opitý a zakrytý kabátom. Symbolom politickej nekultúry v parlamente je preto on. Odkedy nastúpil do Národnej rady (NR) SR, vzťahy v parlamente sa zhoršili, keďže jeho pracovnými metódami sú osočovanie a urážky,“ uviedol Tomáš.Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger oponoval a poukázal na to, že poslednú parlamentnú schôdzu viedol šéf pléna Andrej Danko (SNS) opitý. „Poslanci Národnej rady SR nemajú prečo chodiť na rokovania opití. O to viac, keď prijímajú zákony. To nebolo prvýkrát, čo niekto z koaličných poslancov viedol schôdzu pod vplyvom alkoholu. Preto Matovič vyzval šéfa zákonodarného zboru Andreja Danka, aby šiel fúkať. Ten však na dychovú skúšku napokon nešiel,“ reagoval Heger.Milan Krajniak z opozičného hnutia Sme rodina zdôraznil, že keď mal Danko prvý prejav v NR SR, povedal, že chce, aby sa z parlamentu stal chrám slova. „Tak sa pýtam občanov, či majú pocit, že to, čo sa teraz deje v parlamente, je dôstojné? Preto si myslím, že ľudia po blížiacich sa voľbách pošlú väčšinu poslancov z parlamentných lavíc preč,“ ozrejmil Krajniak.Danko počas utorkového rokovania pléna vyhlásil, že k prezidentke SR Zuzane Čaputovej nemá žiadnu dôstojnosť. „Ja osobne mám rešpekt voči prezidentskému úradu a voči každému, kto ho zastáva. To však ešte neznamená, že pani prezidentka je nedotknuteľná vo svojich postojoch. Politici majú právo vyjadriť svoj názor či výhrady voči výkonu jej funkcie,“ myslí si Tomáš.