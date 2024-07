Tomáš Tatar zostáva v NHL, opäť bude hrať za New Jersey Devils. Zarobí viac, ako sa očakávalo

3.7.2024 (SITA.sk) - Kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie na tohtoročných majstrovstvách sveta v Česku zostáva v zámorskej NHL . Skúsený útočník Tomáš Tatar sa dokonca po ročnej pauze vracia do klubu v ktorom v minulosti strávil dve sezóny. Tridsaťtriročný krídelník podpísal zmluvu na jeden súťažný ročník v hodnote 1,8 milióna amerických dolárov s klubom New Jersey Devils V minulosti v ňom odohral 158 duelov základnej časti s bilanciou 35 gólov a 43 asistencií, v play-off pridal 12 štartov a jeden presný zásah. V staronovom pôsobisku sa stretne s reprezentačným spoluhráčom Šimonom Nemcom Ostatný ročník začal Tomáš Tatar v Colorade Avalanche a po 27 dueloch (1+8) ho vedenie "lavíny" vymenilo do Seattlu Kraken , za ktorý v 43 zápasoch nazbieral 15 bodov (8+7). V nedeľu sa mu skončila zmluva a do Newarku zamieril ako voľný hráč."Dostal zmluvu na 1,8 milióna USD, čo je trochu viac, ako sa všeobecne očakávalo, keďže má za sebou slabšiu sezónu. Na druhej strane Devils poznajú hráča a jeho kondíciu a vedia, prečo ho späť angažovali. Vo svojej zatiaľ poslednej sezóne v New Jersey Tatar strelil 20 gólov a nazbieral 48 bodov. Bude veľmi dobrý doplnok k strednej šestke ofenzívy so schopnosťou hrať rolu v top šestke. Tento podpis je správny, aj keď peniaze znepríjemňujú niektoré rozhodnutia v budúcnosti. Devils mali málo peňazí na dohody s voľnými hráčmi, ale našli cestu, ktorá im vyhovovala," napísal Nick Villano zo zámorského webu pucksandpitchforks.com.Ešte pred prvou zastávkou v New Jersey Tatar hral za Montreal Canadiens Detroit Red Wings . Počas doterajšej kariéry v zámorí absolvoval v NHL dovedna 853 stretnutí v dlhodobej časti so 479 bodmi (220+259) a v produktivite je trinásty najlepší Slovák histórie súťaže. Vo vyraďovačke o Stanleyho pohár pridal 52 duelov (7+6).