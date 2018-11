Tomi Kid sa vrátil víťazne, nevylúčil ďalší súboj: Rád prijmem výzvu

Tomi Kid (vpravo), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) - Slovák Tomáš Kovács absolvoval úspešný návrat do profesionálneho boxerského ringu. Na nedeľňajšom galavečere XFN 14 na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu obstaral záverečné predstavenie a Maďara Andrása Suláka zdolal jednomyseľným výrokom rozhodcov.Duel dvoch pästiarov po štyridsiatke sa celých šesť kôl odvíjal v exhibičnom tempe, ani jeden sa neocitol v problémoch.povedal "Tomi Kid", ktorý si zlepšil bilanciu na 29 víťazstiev (17 KO) pri dvoch prehrách. Sulák klesol na 5-3-1.Kovács ozvláštnil galavečer zmiešaných bojových umení, pred jeho stretnutím museli organizátori prestavať osemuholníkovú klietku na boxerský ring. Pre návrat sa rozhodol napriek ďalším povinnostiam, chystal sa naň od začiatku roka:Pre Kovácsa ako prezidenta Slovenskej boxerskej federácie (SBF) bol nedeľňajší večer o to radostnejší, že Andrej Csemez vybojoval na otvorených majstrovstvách Európskej únie v španielskom Valladolide zlato v hmotnostnej kategórii do 75 kilogramov. "Tomi Kid" však nevylúčil, že scénu ešte úplne neprenechá mladším nasledovníkom: