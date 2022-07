Tomko opäť zabojuje o post primátora Starej Ľubovne, poukázal na nasledujúce mimoriadne zložité obdobie

Energetická kríza

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár vyhlásil 8. júna voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov a určil deň konania volieb na sobotu 29. októbra.

18.7.2022 (Webnoviny.sk) - Súčasný primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko sa bude o najvyšší post v meste uchádzať aj po tretíkrát. Oznámil to krátkym statusom na sociálnej sieti v nedeľu večer. Zároveň uviedol, že za primátora bude kandidovať ako nezávislý.Tomko pre agentúru SITA poukázal na nasledujúce mimoriadne zložité obdobie, keď sa mestá a samosprávy budú musieť vysporiadať s energetickou krízou.„Ceny sú až zdrvujúce, čo sa týka aj plynu a elektrickej energie. Takže to bude priorita určite aj v nasledujúcich rokoch volebného obdobia. Odhadujem, že minimálne prvé dva roky budeme s týmto bojovať, keďže pôjde o výpadky, ktoré zasiahnu do rozvoja mesta. Cenové ponuky, ktoré teraz prichádzajú na plyn, sú momentálne deväťnásobne vyššie ako máme doteraz,“ poznamenal.Za najvýznamnejšie investície v aktuálnom volebnom období označil Tomko vybudovanie obchvatu, rekonštrukciu Domu kultúry, aj obchvatovú cestu na Vansovej ulici. Pripomenul aj súčasnú rekonštrukciu plavárne a budovanie centra sociálnych služieb. Podľa jeho slov sa však naďalej nepodarilo vyriešiť problém s plánovanou výstavbou nájomných bytov.„Dva roky nevieme mať vysúťaženú či dodanú projektovú dokumentáciu na nájomné byty, hľadáme spôsob, ako vyriešiť tento problém,“ uviedol s tým, že práve nedostatok možností na bývanie, či ide o nájomné bývanie, byty alebo pozemky, vníma ako akútny.Tomko kandidoval za primátora aj v rokoch 2014 a 2018, vždy ako nezávislý. V oboch prípadoch zvíťazil. Ďalší oficiálni kandidáti za primátora v Ľubovni zatiaľ nie sú známi.