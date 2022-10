Top 4 dôvody, prečo si zaobstarať masážne loptičky

Majú mnoho zdravotných benefitov, ktoré vás presvedčia, že o nich naozaj treba vážne uvažovať, alebo ešte lepšie, začať ich používať. Pripravili sme si pre vás prehľad tých najdôležitejších dôvodov, prečo stoja za kúpu:

1.Masážne loptičky uvoľnia stuhnuté svalstvo

Prehnali ste to s cvičením a teraz vás trápi nepríjemná svalovica? Boľavé svalstvo nepoteší žiadneho športovca, profesionálneho ani nadšenca-amatéra. Znemožňuje podať plný výkon a na na celkovej pohode a motivácii cvičiť vám takisto nepridáva. Uľavte si od bolesti pomocou masážnych loptičiek. Vďaka nim si rýchlo, jednoducho a efektívne dokážete pomôcť vrátiť sa k normálu.

Stuhnuté, napäté a bolestivé svalstvo, šľachy, väzy a fascie, teda všetky dôležité časti ľudského tela, ktoré sa podieľajú na športových výkonoch, viete elegantne vyriešiť vhodnými masážnymi loptičkami svojpomocne, bez toho, aby ste museli niekomu píliť uši, že chcete masáž. Svalové napätie okolo chrbtice zvládnete zjemniť dvojitou masážnou loptičkou. Na masáž chrbta je výborný aj masážny valec - zmenou tlaku na valec si korigujete intenzitu masáže.

2.Masáž rozprúdi krvný obeh a bojuje proti celulitíde

Tak ako pri akejkoľvek forme masáže, aj prostredníctvom masážnych loptičiek dokážete svojmu krvnému obehu dopriať stimuláciu prietoku krvi, čo má priaznivý vplyv na hojenie, ale aj výživu celého tela. Prekrvíte si tak napríklad napäté svalové oblasti, čím urýchlite ich regeneráciu. Najmä ženy ocenia aj to, že masážne valčeky im dokážu pravidelným používaním rozprúdiť lymfu a zbaviť ich tak nevzhľadnej pomarančovej kože na stehnách a zadku.

Máte sedavé zamestnanie a hýbete sa menej, ako by sa patrilo? Aj vďaka pravidelným masážam s loptičkami môžete minimalizovať nepriaznivé dopady sedavého životného štýlu a udržať telo zdravé.

3.Masážnymi loptičkami si zvýšite flexibilitu a budete predchádzať zraneniam

Pre športovcov a milovníkov aktívneho životného štýlu je dôležité predchádzať zraneniam spôsobeným napätými šľachami, väzmi a fasciami. Toto napätie prispieva k nedostatočnej flexibilite a ovplyvňuje výkon. Masážnymi loptičkami zmiernite napätie a zlepšíte si flexibilitu, vďaka čomu znižujete riziko natrhnutia svalov alebo iných nepríjemných zranení, ktoré často postretnú športovcom venujúcim sa napríklad silovému tréningu.

4.Masážne loptičky vám pomôžu relaxovať

Máte za sebou náročný deň a chcelo by to vypnúť? Doprajte si chvíľu pre seba, uvoľnite si nielen myseľ, ale aj telo. Príjemná samomasáž je účinným spôsobom, ako si od hlavy po päty vykonať hĺbkovú masáž krku, chrbta, ramien, bokov, zadku a chodidiel. Vytvorte si doma útulnú atmosféru, napríklad s obľúbenou hudbou a vôňou v aromalampe a pustite sa do relaxu, aký si po ťažkom dni zaslúžite.

To je len niekoľko výhod, ktoré masážne loptičky ponúkajú. Sú nielen šikovnou pomôckou, ktorú si so sebou môžete vziať aj na cesty, ale aj skvelým darčekom pre vašich blízkych.

Zdroj obrázku: Iryna Inshyna / Shutterstock.com