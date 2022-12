Top digitálne projekty ceny ITAPA 2022. Víťazmi e-PNka a digitálna údržba ciest

Cena ITAPA 2022: kategória NAJLEPŠÍ PROJEKT DIGITALIZÁCIE SPOLOČNOSTI

Cena ITAPA 2022: kategória NAJINOVATÍVNEJŠÍ PROJEKT

projekt ocenila aj verejnosť

v Cene RÁDia SLOVENSKO

ŠPECIÁLNE UZNANIE ITAPA

2.12.2022 (Webnoviny.sk) -, ktorá proaktívne rieši častú životnú situáciu a zapája viaceré inštitúcie, postupne napĺňa víziu digitálnej transformácie verejnej správy.A práve tento projekt získal. Projekt elektronizoval proces potvrdzovania PN lekármi, automatizoval proces uplatňovania nároku na dávky pri PN poistencami, a nakoniec sprístupnil údaje o PN zamestnávateľom a poistencom Sociálnej poisťovne. Teda zjednodušil proces životnej situácie "Som chorý". Nahradil papierové potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti a s ním súvisiace preposielanie papierových tlačív od lekára, cez poistenca, jeho zamestnávateľa až po Sociálnu poisťovňu. Pacient iba navštívi lekára, ktorý potvrdí údaje o pracovnej neschopnosti elektronicky a ďalej sa ide liečiť. Všetko ostatné sa z pohľadu občana ďalej vybaví automaticky. Po 4 mesiacoch od spustenia projektu je 22 % všetkých PN už potvrdzovaných elektronicky. To predstavuje takmer 83 000 ePN-iek.Cenu za najlepší projekt digitalizácie spoločnosti si prevzali: za zadávateľa projektujej generálny riaditeľ, zagenerálny riaditeľa za jedného z dodávateľov projektu spoločnosť. "Elektronická PN významne zjednodušuje poistencovi postup v životnej situácii. Je to prvá služba štátu, kde povinné kroky nemusí vykonať občan, ale celý proces za neho vykonávajú úrady," potvrdil Michal Ilko.sa umiestnil národný projekt "". Donajmämladých ľudí sa zapojilo skoro 60 000 žiakov základných škôl, viac ako 14 tisíc študentov stredných a vyše 4 500 vysokých škôl. Vďaka projektu vzniklo viac ako tisíc moderných metodík, platforma pre výuku, skrátila sa potrebná doba na výuku a systém umožňuje aj rôzne motivácie žiakov i študentov. Cenu prevzala za dodávateľapatrí projektu. Cieľom projektu jea urýchlenie komunikácie s majiteľmi bytov. Výsledkom je digitálna platforma určená pre komunitný spôsob života v bytových domoch v mestách v jednotnom digitálnom prostredí aplikácie. Služba prepája správcu bytovky s jej obyvateľmi, vytvára komunitnú sieť, kde používatelia môžu medzi sebou komunikovať. Ako prvý na slovenskom trhu na základe zmeny zákona vytvoril elektronické hlasovanie. Projektmá už viac ako 4 000 používateľov. Ocenenie si prevzali konateľa spoluzakladateľInovatívne riešenia sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou dnešnej doby a vynikať v nich je lákavé. A pritom to môže byť aj v takej oblasti ako napríklad zimná údržba ciest. Internet vecí (IoT) dokáže urobiť údržbu efektívnejšou a cesty bezpečnejšie. Dokazuje to aj projekt, ktorý bol. Základné meteorologické parametre je potrebné merať špeciálnymi meteostanicami rozmiestnenými na kľúčových miestach cestnej siete a spracovať tieto merania v špeciálnom matematickom modeli pre zimnú údržbu. Projekt preto inštaluje finančne dostupné IoT meteostanice posielajúce dáta do centra, kde sa vyhodnocujú. Výsledkom je okrem iného pokles nehodovosti o 28 % na sledovaných úsekoch. Systém využíva Správa ciest BSK a Magistrát Bratislavy. Ocenenie za najinovatívnejší projekt si za zadávateľa projektuprevzal, za realizátora generálny riaditeľzo spoločnostia generálny riaditeľzaktorý na projekte participoval.je IPčko -Psychológovia a psychologičky sú dostupní na linkách pomoci IPčko.sk (pre mladých ľudí), Dobrá linka (pre zdravotne znevýhodnených) a Krízová linka pomoci (pre všetkých). Ľuďom sú nablízku cez chat, e-mail, video, taktiež prostredníctvom virtuálnej reality v Psychologickom laboratóriu VR, ale aj vďaka herným konzolám, ktoré sú súčasťou inovatívneho konceptu pomoci. Podporu duševného zdravia a pomoc psychológov IPčko poskytuje aj prostredníctvom Twitchu, Discordu, TikToku a ďalších sociálnych sietí. V prvom polroku 2022 projekt poskytol vyše102 tisíc nápomocných a krízových komunikácií ľuďom všetkých vekových kategórií. Tentonajvyšším počtom hlasov. Za týmto projektom stojív mene ktorého si cenu prevzalpatrí kyberbezpečnostnej hre. Hráčska platformapredstavuje ojedinelý inovatívny nástroj na tréning profesionálov a simuláciu reálnych úloh, s ktorými sa bezpečnostní profesionáli stretávajú. Hra zároveň predstavuje nástroj na vyhľadávanie a podporu talentov v tejto oblasti. Aktivita prilákala 1256 registrovaných účastníkov a 581 aktívnych hráčov rôznych vekových kategórií a profesií. Autorom projektu jea cenu prevzalzískala aplikácia pre evidovanie služieb – Virtuálna registračná pokladnica 2. Za zlomok nákladov a v krátkom čase dokázalanahradiť problematickú Virtuálnu registračnú pokladnicu vlastnou. Cieľom bola úspora nákladov a zbavenie sa závislosti na dodávateľovi. Nová Virtuálna registračná pokladnica už nahradila starú a využíva ju 60 000 podnikateľov. Oproti starej VRP má nová pokladnica prehľadnejší a responzívny dizajn s jednoduchým a intuitívnym používaním.Informačný servis