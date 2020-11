Top firmy tlmočili stredoškolákom, aké zručnosti od nich budú vyžadovať

O Aliancii pre mladých

12.11.2020 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia popredných spoločností združených v Aliancii pre mladých (All4YOUth) pripravili pre študentov stredných škôl na Slovensku a v Česku sériu interaktívnych prednášok o požiadavkách trhu práce v budúcnosti. Prednášky odzneli v rámci konferencie "Skills of the Future”, ktorá sa tento rok uskutočnila dištančnou formou.Záštitu nad podujatím prevzali Zastúpenia Európskej Komisie v SR a ČR. "Veľmi rád túto diskusiu podporím a zúčastním sa, veď Európska komisia dlhodobo pomáha mladým ľuďom čeliť rôznym výzvam dnešného trhu práce. Z viacerých nástrojov pripomeniem napríklad jednotný formát životopisu Europass, ktorý nie je len elektronickým zoznamom pracovných skúseností ako klasické CV, ale je to aj portfólio zručností, ktoré otvára dvere k pracovným príležitostiam. Známy program Erasmus+ zasa umožňuje učňom, stredoškolákom či vysokoškolákom zúčastniť sa odborných stáží či štúdia v celej Európskej únii a získavať cenné pracovné, ale aj životné skúsenosti, ktoré môžu byť tým správnym krokom k vysnívanej práci." povedal na margo konania konferencie Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR."V období opätovne stúpajúcej nezamestnanosti mladých ľudí vyvíjame spolu s partnermi z Aliancie pre mladých veľké úsilie na podporu mladej generácie. Konkrétne, na Slovensku a v Česku hodláme do roku 2025 zamestnať v Nestlé ďalších 400 mladých ľudí do 30 rokov. Zároveň ponúkneme stáž 500 stážistom, aby sme pomohli zvýšiť ich zamestnateľnosť. Okrem toho budeme naďalej spolupracovať s vysokými školami na Slovensku i v Česku, aby sme mohli sprostredkovať skúsenosti našich najlepších expertov študentom, a zlepšiť tak ich uplatniteľnosť na trhu práce," informoval Michiel Kernkamp, generálny riaditeľ Nestlé pre strednú a východnú Európu.Nosnými témami konferencie boli tento rok správna orientácia na trhu práce, poradenstvo v oblasti výroby udržateľných vlastných produktov, možností ich ekologického balenia, či budovanie kariéry v rámci rodinnej firmy, ako aj ďalšie zaujímavé témy a praktické rady.O svoje skúsenosti sa, okrem Nestlé, so stredoškolákmi podelili aj odborníci z takých významných spoločností ako sú Microsoft, IBM, Soitron, Nestlé, Welcome to the Jungle, dm drogerie markt, Tesco, Pilsner Urquell, Skupina ČEZ, Future Generation Europe, Amrop Jenewein či Junglee."Naša práca je založená na spolupráci s mladými ľuďmi a tak vítame odhodlanie All4Youth pomáhať im aj takouto praktickou formou. Sme radi, že k tomu prispela aj naša spoločnosť," dodal Ivan Jurkovič, CEO P. J. Servis&Junglee.Nestlé a Aliancia pre mladých už predtým oznámili záväzok, že do roku 2025 vytvoria pre mladých ľudí 300 000 nových pracovných príležitostí v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike. Iba samotné Nestlé poskytne 20 000 príležitostí prvého zamestnania a 20 000 učňovských a odborných stáží, ale zaviazalo sa podporovať aj zlepšenie digitálnych zručností mládeže.Aliancia pre mladých, založená spoločnosťou Nestlé v roku 2014, sa zaviazala pomôcť mladým ľuďom nájsť svoje miesto na trhu práce. Poskytuje mladým ľuďom zmysluplné pracovné príležitosti a skúsenosti prostredníctvom stáží a učňovského vzdelávania. Spoločnosti združené v Aliancii zároveň pomáhajú mladým ľuďom pripraviť sa na prácu tým, že im ponúkajú praktické rady, CV kliniky alebo prípravu na pohovor. Partneri Aliancie pre mladých sú aktívnymi členmi Európskej aliancie pre učňovskú prípravu Európskej komisie.Na Slovensku a v Česku má Aliancia pre mladých 83 členov z rôznych odvetví. Medzi celoeurópskych partnerov patria poskytovateľ personálnych riešení Adecco Group, poisťovňa AXA, profesionálna organizácia služieb EY, spoločnosť Facebook, technologická spoločnosť Microsoft, výrobca potravín a nápojov Nestlé, spotrebiteľská skupina Nielsen, komunikačné firma Publicis Groupe, medzinárodná právnická firma White & Case a ďalšie. K dnešnému dňu sa k Aliancii pre mladých pripojilo viac ako 300 spoločností z celej Európy.Informačný servis