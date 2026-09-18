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18. septembra 2026
Top foto dňa (18. september 2026): Jaan Roose v Bratislave, šaty princeznej Diany a slovenský rekord
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (18. september 2026): Jaan Roose v Bratislave, šaty princeznej Diany, slovenský rekordv tancovaní a sarkofág nórskeho kráľa Haralda V. [photo id="2498385" /] Top foto dňa (18. ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (18. september 2026): Jaan Roose v Bratislave, šaty princeznej Diany, slovenský rekordv tancovaní a sarkofág nórskeho kráľa Haralda V.
[photo id="2498385" /]
Top foto dňa (18. september 2026): Jaan Roose v Bratislave, šaty princeznej Diany, slovenský rekordv tancovaní a sarkofág nórskeho kráľa Haralda V.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (18. september 2026): Jaan Roose v Bratislave, šaty princeznej Diany a slovenský rekord © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2498385" /]
Top foto dňa (18. september 2026): Jaan Roose v Bratislave, šaty princeznej Diany, slovenský rekordv tancovaní a sarkofág nórskeho kráľa Haralda V.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (18. september 2026): Jaan Roose v Bratislave, šaty princeznej Diany a slovenský rekord © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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