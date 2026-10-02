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02. októbra 2026

Top foto dňa (2. október 2026): Studnička Koziarka, tréning pred F1, protest voličov, stíhačka a regionálny vlak


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (2. október 2026): Studnička Koziarka, tréning pred Veľkou cenou F1v Bahrajnu, protest voličov proti kontrole volebných zoznamov, stíhačka F-16V Block 70 a regionálny vlak prechádza hmlistou krajinou v ...



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6abe55cc30fae021434151 1 676x451 2.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (2. október 2026): Studnička Koziarka, tréning pred Veľkou cenou F1v Bahrajnu, protest voličov proti kontrole volebných zoznamov, stíhačka F-16V Block 70 a regionálny vlak prechádza hmlistou krajinou v Nemecku.


Fotogaléria k článku: Top foto dňa (2. október 2026):


Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (2. október 2026): Studnička Koziarka, tréning pred F1, protest voličov, stíhačka a regionálny vlak © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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