Top foto dňa na SITA.sk: Jedinečné momenty z každého dňa na jednom mieste

Prezerajte si denne snímky z rôznych kútov Slovenska a sveta

Relevantné spravodajstvo v aktuálnom čase pod jednou strechou

Buďte v obraze a informovaní

14.8.2023 (SITA.sk) -Slovenská tlačová agentúra SITA je pre svojich čitateľov dlhoročným zdrojom relevantných a užitočných informácii. V rámci top foto dňa chce komunikovaťa zároveň využiť, ktorú dennodenne vytvára pre fotoservis., vďaka ktorej sa chce každý podvečer podeliť so svojimi čitateľmi o tie najzaujímavejšie okamihy dňa zachytené v šikovných objektívoch vlastných i svetových fotografov. Počas prvých dní ste mohli vidieť napríklad fotografie štartu rakety SpaceX , tancujúceho bývalého prezidenta USA Trumpa , sochu Micka Jaggera , či fotografie búrky Hans Okrem pravidelnej rubriky top foto dňa nájdete mnoho ďalších jedinečných snímok v spravodajskom fotoservise SITA. Služba poskytuje vlastné autorské fotografie, ktoré vytvára rastúci tím interných aj regionálnych fotografov a fotoservis AP, ktorý denne prináša až 1 500 fotografií zo sveta., no k vybraným udalostiam sú dostupné tiež staršie fotografie. Každý návštevník SITA.sk môže obdivovaťBohatú obrazovú spravodajskú databázu ocenia aj, ktoré môžu tieto snímkyFotoservis SITA je dostupný na doméne foto.sita.sk . Služba má zmodernizované používateľské prostredie a výkonný vyhľadávací nástroj. Do fotoservisu a textového spravodajstva sa môžete prihlásiť pod jedným kontom. Lepšiu orientáciu v obrazovom spravodajstve zabezpečuje zdokonalené vyhľadávanie, redakciou preddefinované vyhľadávania k top udalostiam, fotografie z konkrétnej udalosti zoskupené pod spoločným náhľadovým obrázkom s informáciou o počte dostupných fotografií, zväčšené náhľady a tiež rozšírený archív.Ak ste fanúšikom kvalitnej fotografie, nezabudnite každý večer navštíviť stránky Sita.sk. Ak sa však chcete dozvedieť viac, alebo máte záujem využiť bohatú obrazovú spravodajskú databázu pre vaše potreby, neváhajte nás kontaktovať. Všetky dôležité informácie nájdete na obchodnej stránke biz.sita.sk , alebo napíšte e-mail na obchod@sita.sk . Sme tu pre vás, aby sme s vami zdieľali tie najzaujímavejšie chvíle dňa a prinášali vám relevantné informácie.Informačný servis