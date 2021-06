Top trendy pre obývacie steny v roku 2021

Pokiaľ ide o moderné trendy v obývacích izbách, každý rok prináša množstvo nápadov a ideí, ktoré inšpirujú zmenu.

Zmyslené riešenie priestoru

Otvorené priestory a vzdušnosť sú to prvé, čo definuje moderné obývačky. Pri voľbe nábytkovej zostavy preto dobre premyslite rozmiestnenie nábytku. V tejto centrálnej miestnosti vášho bytu je potrebné sa bez obmedzení pohybovať, mať voľné zorné pole, prípadne umožniť jednoduchý prechod do ďalších miestností. Zvážte preto, či obývaciu stenu umiestnite na kratšiu, alebo dlhú stranu miestnosti. Závesné skrinky tiež podporia vzdušný vzhľad.

Pokiaľ sa necháte zlákať spojením obývačky s kuchynským kútom, prechod medzi nimi nechajte voľný a dve časti miestnosti splývať či voľne prechádzať. Zvoľte teda takú nábytkovú zostavu, ktorá bude ladiť s vašou kuchyňou alebo jedálňou. Pocit integrity je dôležitý. Dosiahnete ju použitím zhodných tónov, dekóru dreva a otvorených priestorov.

Zvoľte správny štýl – pre vás

Individualizmus je synonymický s rokom 2021. Dôležitosť vášho vlastného pocitu blaha a pohodlia je na vrchu pyramídy. Postavte ju preto v takom štýle, v ktorom sa cítite najlepšie. Inšpiráciu hľadajte v minimalizme, industriálnom štýle, v kurze je aj škandinávsky a japandi štýl.

V praxi to znamená, že sú dvere otvorené širokej palete materiálov, farieb a vzorov. Biela a svetlé tóny, ktoré váš priestor osvetlia, sú skvelou voľbou a dajú sa výborne kombinovať. Doplní ich vkusná sivá alebo dekór pripomínajúci betón. Prírodné prvky nemôžu chýbať.

Biele a svetlé drevené tóny presvetlia priestor. Obývacia stena Erin. Zdroj: okay.sk

Prírodné prvky v sviežich kombináciách

Drevo, ktoré nikdy nevyjde úplne z módy, sa tento rok teší mimoriadnej obľube. Svetlejšie textúry, ako napríklad dub a jeho variácie, sú stávkou na istotu. Tmavé priestory vyniknú v industriálne zariadenom priestore. Do neho sa hodia kovové prvky, napríklad nožičky či úchytky. To všetko sa dokonale zladí so zemitými farbami vhodnými na sedačku, steny či doplnky.

Pokiaľ vyberiete obývaciu stenu s drevom či nejakou neutrálnou farbou, skvelo ju doplníte paletou z módnych odtieňov pre tento rok. Vyberte si medzi upokojujúcimi pastelovými odtieňmi, kde žiari hlavne mätová zelená a ružová. Dovolené sú aj kontrastné kombinácie, ktoré dodajú nádych luxusu. Dizajnéri radia vanilkovú, bordovú, či tmavomodrú.

Sedačka v zemitej farbe dokonale zapadne do industriálne ladeného interiéru. Sedačka San Marino. Zdroj: okay.sk

Dajte tomu svoju tvár

Pojem moderný má v dnešnej dobe mnoho tvárí. Môže ísť o minimalistické hladké línie, ale aj elegantné detaily vintage nábytku. V súčasnosti však platí, že domov by mal odrážať vašu osobnosť. Pozrite si preto ponuku nábytkových zostáv na okay.sk a vyberte si takú, ktorá bude najlepšie sedieť do vašej vysnenej predstavy o obývačke.