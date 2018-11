Topfest 2019 ohlasuje prvého headlinera, je ním gitarista Slash

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Bratislava 8. novembra (TASR) – Festival Topfest ohlasuje prvého headlinera, 28. júna 2019 vystúpi v areáli na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom gitarista a skladateľ Slash. Zahrá spoločne so spevákom Mylesom Kennedym a sprievodnou kapelou The Conspirators. Slash príde naživo predstaviť nový album Living The Dream, ktorý vydal pred mesiacom. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.Slash sa preslávil ako gitarista skupiny Guns N' Roses, ktorej bol v roku 1985 spoluzakladateľom. Kým ju v roku 1996 opustil, aby sa venoval sólovej kariére, nahral s ňou päť albumov. Pôsobil v rôznych hudobných projektoch. V superskupine Velvet Revolver sa napríklad stretol s bývalými spoluhráčmi z Guns N' Roses, alebo so spevákom Scottom Weilandom zo Stone Temple Pilots.Prvý sólový album vydal v roku 2010 a hosťujú na ňom Ozzy Osbourne, Dave Grohl z Foo Fighters alebo Fergie zo skupiny Black Eyed Peas. O dva roky neskôr nasledoval album Apocalyptic Love, na ktorom už spolupracoval so spevákom Mylesom Kennedym z kapely Alter Bridge. Nahrávka World On Fire, ktorá vyšla v roku 2014 pod hlavičkou Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators, je jeho tretím sólovým počinom. A druhým albumom v zostave s Mylesom Kennedym, bubeníkom Brentom Fitzom a basgitaristom Toddom Kernsom. Novinka Living The Dream je tretím radovým albumom, ktorú Slash vydal s týmto zoskupením. Na dvanástich skladbách sa inšpiruje rôznymi hudobnými štýlmi a podáva ako vždy špičkový gitarový výkon.,“ prezradil Slash a dodal: „