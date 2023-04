Tornáda v rôznych častiach USA si vyžiadali už sedem mŕtvych, niekoľko ľudí je stále nezvestných (foto)

Niekoľko ľudí je stále nezvestných

Očakávajú ďalšie silné búrky

1.4.2023 (SITA.sk) - Juh a Stredozápad Spojených štátov zasiahol masívny búrkový systém, ktorý do viacerých štátov priniesol tornáda a spôsobil škody. Najmenej sedem ľudí v dôsledku extrémneho počasia zomrelo.Najmenej jeden človek zomrel a viac ako dve desiatky utrpeli zranenia, niektorí ľudia kritické, keď sa tornádo prehnalo oblasťou mesta Little Rock v štáte Arkansas. Živel poničil aj mesto Wynne v severovýchodnom Arkansase, kde úrady hlásia dvoch mŕtvych a ľudí, ktorí uviazli v troskách domov.Úrady v Belvidere v štáte Illinois informovali že počas tornáda sa zrútila strecha divadla, čo si vyžiadalo život jedného človeka a 28 zranených, z toho piatich vážne. V Apollo Theatre sa v tom čase konal heavy metalový koncert a dnu bolo 260 ľudí.Miestny náčelník hasičov Shawn Schadle informoval, že záchranári tiež pomáhali človeku, ktorý uviazol vo výťahu, a museli vyriešiť strhnuté elektrické vedenie pred divadlom.Búrka spôsobila tri úmrtia aj v okrese Sullivan susednej Indiane, informuje agentúra AP, ktorej to potvrdil tamojší šéf pre zvládanie krízových situácií Jim Pirtle. Živel poškodil domy a v meste Sullivan, ktoré sa nachádza zhruba 152 kilometrov od hranice s Illinois, je niekoľko nezvestných obyvateľov.Tornáda v USA zasiahli napríklad aj štát Iowa. V štáte Oklahoma sa zas šírili požiare trávnatého porastu, ktoré rozdúchal vietor, a s ohňom bojovali aj požiarnici v Kansase. Viaceré štáty tiež hlásili výpadky prúdu.V Arkansase podľa webu poweroutage.us bolo bez elektriny takmer 90-tisíc odberateľov, v Illinois v piatok v noci hlásili viac ako 109-tisíc odberateľov bez prúdu. Výpadky elektriny hlásili aj v Iowe, Missouri, Tennessee, Wisconsine, Indiane a Texase. Americká Národná meteorologická služba (NWS) predpovedala nezvyčajne veľké prepuknutie búrok s potenciálom spôsobiť krupobitie, škodlivé poryvy vetra a silné tornáda, ktoré by sa mohli pohybovať na veľké vzdialenosti nad zemou. Ďalšie intenzívne búrky by sa mali objaviť aj v utorok.