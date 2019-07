Tornaľa plánuje zrekonštruovať kúpalisko

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Tornaľa 31. júla (TASR) – Rekonštrukcia plážového kúpaliska v Tornali v Revúckom okrese, ktoré je tohto roku mimo prevádzky, je jedným z aktuálnych investičných zámerov miestnej samosprávy. TASR to potvrdila primátorka Anna Szögedi s tým, že do prác by sa chceli pustiť budúci rok.“ konkretizovala Szögedi.Ako dodala, obnovená by mala byť aj umelá betónová nádrž, ktorá je najstaršou súčasťou kúpaliska.“ podotkla primátorka.Tornaľské kúpalisko sa nachádza v mestskej časti Králik a bolo otvorené v roku 1969. Umelo vytvorená nádrž má rozlohu zhruba 15.000 štvorcových metrov s hĺbkou do 2,2 metra, neskôr na kúpalisku pribudol plavecký bazén. V areáli sa nachádza aj vrt minerálnej vody hlboký 155 metrov.