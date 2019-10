Torra chce, aby Katalánsko získalo nezávislosť do konca roku 2021

Quim Torra, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 17. októbra (TASR) - Katalánsky líder Quim Torra vo štvrtok vyhlásil, že jeho cieľom je nezávislosť Katalánska od Španielska do konca roku 2021, ak s tým budú súhlasiť katalánske politické strany.Ako pripomenula agentúra Reuters, funkčné obdobie súčasného regionálneho parlamentu sa skončí v decembri 2021.Torra vo svojom prejave v regionálnom parlamente uviedol aj to, že chce, aby sa návrh na vyhlásenie Katalánskej republiky pripravil na jar budúceho roka.Torra sa predtým podľa Reuters vyslovil za nové referendum o sebaurčení Katalánska.Uviedol, že usporiadanie tohto nového plebiscitu by malo byť odpoveďou na rozsudok nad deviatimi lídrami hnutia za nezávislosť Katalánska, ktorí boli odsúdení na dlhoročné tresty väzenia v súvislosti s referendom usporiadaným v regióne na jeseň roku 2017 napriek výslovným zákazom vlády v Madride a španielskej justície.Podľa agentúry Catalan News Agency v súvislosti s rozsudkom Torra vyjadril svoje "pričom uviedol, že človek ani nemusí byť zástancom nezávislosti Katalánska, aby tieto rozsudky vnímal akoVerdikt španielskeho najvyššieho súdu zo začiatku tohto týždňa označil zaa najväčšiu ranu demokracii za štyri desaťročia demokratickej vlády.Po oznámení týchto rozsudkov v Katalánsku vypukli protesty, ktoré v niektorých mestách prerástli do potýčok medzi demonštrantmi a políciou a do vandalizmu.Torra, ktorý sa zo strany Madridu ocitol pod paľbou kritiky za to, že ich odsúdil príliš vágne, pred poslancami vyhlásil, že násilníci v uliciach katalánskych miest nereprezentujú separatistické hnutie.Vo svojom prejave Torra označil nenásilie za jediný spôsob, ako môže hnutie za nezávislosť dosiahnuť svoj konečný cieľ.Vyslovil tiež podporu katalánskej polícii a dodal, že pri vyšetrovaní akýchkoľvek incidentov musí byť sebakritická a prísna. Vyzval tiež vyhnúť sa kriminalizáciiaktov občianskej neposlušnosti.Protesty v Katalánsku vypukli v pondelok - krátko po tom, ako si 12 obžalovaných, vrátane bývalého katalánskeho vicepremiéra Oriola Junquerasa, vypočulo rozsudok španielskeho najvyššieho súdu.Ten troch z nich uznal za vinných len z občianskej neposlušnosti a do väzenia ich neposlal. Ostatných deviatich uznal súd za vinných z protištátnej činnosti a vymeral im tresty v rozmedzí 9-13 rokov.Ani jeden obžalovaný však nebol uznaný za vinného zo vzbury - za čo je trestná sadzba až 25 rokov väzenia. Obvinenia súviseli so zorganizovaním nezákonného referenda o nezávislosti v októbri 2017 a následným vyhlásením Katalánskej republiky.