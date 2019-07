Torra: Sánchez musí vyjsť Kataláncom v ústrety, ak chce ich hlasy

Predseda katalánskej vlády Quim Torra, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid/Barcelona 17. júla (TASR) - Katalánsky premiér Quim Torra žiada úradujúceho premiéra Pedra Sáncheza, aby výmenou za podporu katalánskych poslancov pri hlasovaní o jeho opätovnom potvrdení vo funkcii predsedu španielskej vlády vyšiel v ústrety katalánskemu ľudu.Torra to napísal v otvorenom liste, ktorý v stredu zverejnili denník La Vanguardia i ďalšie španielske médiá.Torra v liste upozornil, že Sánchezova bilancia je po roku jeho vládnutia, pretože od jeho príchodu do vlády došlo k zintenzívneniu "Sánchezovi tiež pripomenul, že pred rokom sa predsedom vlády stal "", pričom však toto ich ústretové gesto pri hlasovaní o dôvere neskôr "V liste Torra Sáncheza vyzýva, aby sa vrátil k rokovaniam s katalánskym vedením za podmienky dôsledného rešpektovania ľudských, občianskych a sociálnych práv vrátane práva na sebaurčenie." píše sa v Torrovom liste, v ktorom Sáncheza vyzval", aby zaznel "." Upozornil, že ak by Sánchez mal v úmysle pokračovať v "nemá podľa Torrovho "názoru a svedomia" zmysel dať mu opäť podporu pri hlasovaní.Sánchez sa stal predsedom vlády v júni 2018 po tom, ako parlament vyslovil nedôveru vláde ľudovca Mariana Rajoya.Koncom apríla Sánchezovi socialisti (PSOE) vyhrali parlamentné voľby, v ktorých však získali len 123 mandátov, takže v 350-člennom parlamente nemajú väčšinu.Na to, aby bol Sánchez parlamentom znovu potvrdený vo funkcii predsedu vlády, potrebuje podporu ďalších strán. Hlavný potenciálny spojenec socialistov (PSOE) - ľavicová strana Môžeme (Podemos) - sa ešte nerozhodol, či Sáncheza podporí.Politickí analytici sa domnievajú, že bez ohľadu na to, či Podemos podporí Sánchezovo zotrvanie vo funkcii premiéra, hlasovanie o dôvere 23. júla bude preňho neúspechom, pretože v parlamente nemá absolútnu väčšinu - 176 z 350 hlasov.V druhom hlasovaní - 25. júla -, keď mu už bude postačovať na potvrdenie vo funkcii jednoduchá väčšina, by už Sánchez mal byť úspešný.V snahe poistiť si výsledok hlasovania Sánchez vyzval liberálov zo strany Občania (Ciudadanos) a konzervatívcov z Ľudovej strany (PP), aby sa hlasovania zdržali a takto prípadne podporili jeho menšinovú vládu. Obe strany to však odmietli.Politológovia dodávajú, že Sánchez sa chce za každú cenu vyhnúť situácii, aby jeho potvrdenie vo funkcii premiéra záviselo od hlasov katalánskych poslancov. Pravica ho totiž naďalej viní, že je stále "rukojemníkom" separatistov, ktorí ho v júni 2018 podporili a svojimi hlasmi mu pomohli stať sa predsedom vlády.