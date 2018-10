Totálne FIASKO: Hokejisti Slovana podľahli doma CSKA Moskva

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Slovan Bratislava - CSKA Moskva 0:9 (0:4, 0:3, 0:2)



Góly: 1. Vey (Dahlbeck), 3. Kaprizov (Vey), 7. Robinson (Hansen), 10. Svetlakov (Telegin), 22. Andronov (Hansen, Kalinin), 34. Šalunov (Okulov), 34. Vey (Grigorenko), 46. Hansen, 55. Slepyšev (Grigorenko, Marčenko). Rozhodcovia: Ščenjov, Sojn – Viljugin, Palej, vylúčení: 5:8 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:2, 5548 divákov.



Slovan Bratislava: Čiliak (7. Štěpánek) – Sersen, Jánošík, Klok, Grman, Gelinas, Bačik, Švarný – Řepík, Taffe, Virta – Liška, Sukeľ, Červený – Lamper, Bailey, Lunter – Hrnka, Chipchura, Rau CSKA Moskva: Johansson – Dahlbeck, Robinson, Naumenkov, Nesterov, Marčenko, Blažijevskij, Romanov – Grigorenko, Vey, Kaprizov – Okulov, Slepyšev, Šalunov – Hansen, Andronov, Kalinin – Tolčinskij, Telegin, Svetlakov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 26. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v piatkovom zápase v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) s CSKA Moskva 0:9. Pre "belasých" to bola najvyššia prehra v ročníku. Zápas sa hral vo Viedni v rámci akcie KHL World Games, kde zverenci trénera Vladimíra Országha nastúpia aj v nedeľu 28. októbra o 17.00 h proti SKA Petrohrad.V tabuľke Západnej konferencie patrí Slovanu 9. priečka, na ôsmy Podoľsk stráca bod.Slovan vstúpil do zápasu veľmi zle a už po troch minútach si tréner Vladimír Országh zobral oddychový čas. Jeho zverenci totiž urobili dve hrúbky, ktoré potrestal súper dvoma gólmi. Už po 26 sekundách hry využil prvú Vey a po ňom sa presadil aj Kaprizov. Slovan odpovedal po krátkom obliehaní bránky súpera strelou Taffeho, ale vzápätí poslal puk za chrbát Čiliaka po tretí raz Robinson. V bránke "belasých" vystriedal Čiliaka Štěpánek, ale ten už po chvíľke nestačil na ďalšiu kombináciu Moskovčanov, po ktorej ho dokonca v oslabení prekonal Svetlakov. V závere tretiny mohol znížiť Virta, ale mieril iba do brankára.Ani začiatok druhej tretiny Slovanu nevyšiel. Už po 68 sekundách nestačil Štěpánek na zakončenie Andronova a CSKA viedol o päť gólov. Hráči ruského tímu hrali veľmi jednoducho, výborne kombinovali, zatiaľ čo "belasým" odskakovali puky aj po ľahkých prihrávkach. Marčenkova strela od modrej čiary sa v 27. minúte obtrela o pravú žrď, potom však prišli ďalšie okulahodiace kombinácie "červenej armády". Prvú zakončil gólovo Šalunov a o 17 sekúnd neskôr aj Vey.Tretie dejstvo vyšlo Slovanu najlepšie, už v úvode nastrelil konštrukciu bránky Gelinas. V 45. minúte im ponúkli ďalšiu šancu hráči CSKA, ktorí po faule išli do oslabenia. V ňom však prišla chyba Gelinasa, po ktorej sa do nájazdu dostal Hansen a strelil ôsmy gól. Slovan sa snažil aspoň o čestný úspech, ale v 55. minúte musel opäť prehltnúť ďalšiu radosť súpera, keď na konečných 9:0 pre CSKA upravil Slepyšev.