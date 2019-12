Tóth bude obhajovať olympijské zlato 7. augusta 2020

Matej Tóth, archívna snímka. Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Olympijské súťaže v Sappore sa uskutočnia v závere hier v štyroch za sebou idúcich dňoch:



štvrtok 6. augusta

16.30 - 20 km chôdza muži



piatok 7. augusta

5.30 - 50 km chôdza muži

16.30 - 20 km chôdza ženy



sobota 8. augusta

7.00 - maratón ženy



nedeľa 9. augusta

7.00 - maratón muži



/miestny čas, na Slovensku je o 8 hodín menej/



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sapporo 4. decembra (TASR) - Slovák Matej Tóth bude obhajovať olympijské zlato z Ria v chôdzi na 50 km v piatok 7. augusta 2020. Olympijská súťaž v Sappore odštartuje o 5.30 miestneho času, na Slovensku vo štvrtok 6. augusta o 21.30 SELČ. Informoval o tom Slovenský atletický zväz (SAZ) na svojej facebookovej stránke.Medzinárodný olympijský výbor (MOV), Svetová atletika a organizačný výbor OH 2020 v Tokiu sa dohodli, že maratón a chodecké súťaže presunuté z Tokia sa uskutočnia v Odori parku s rozlohou 7,8 hektára v centre Sappora. V ňom vzniknú jedno a dvojkilometrový okruh pre chodecké súťaže a 20-kilometrový pre prvú časť maratónu. O druhej sa ešte bude diskutovať, konečný verdikt by mal padnúť ešte v decembri.MOV už na začiatku novembra potvrdil, že maratónske a chodecké súťaže na budúcoročných OH sa uskutočnia v Sappore namiesto Tokia. Preteky vytrvalcov umiestnili do Sappora na ostrova Hokkaido na severe krajiny pre obavy z vysokých teplôt a vlhkosti vzduchu. Išlo aj o reakciu na atletické MS v katarskej Dauhe, kde nedokončili chôdzu na 50 kilometrov Slováci Matej Tóth ani Mária Katerinka Czaková. Sapporo hostilo v roku 1972 zimné olympijské hry.