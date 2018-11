Tóth šiestykrát Atlétom roka, vyrovnal rekord Charfreitaga

Na snímke slovenský reprezentant v chôdzi Matej Tóth počas tlačovej konferencie pred galavečerom Atlét roka 2018 v Bratislave 13. novembra 2018. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Výsledky - Atlét roka 2018:

1. Matej Tóth (ŠK Dukla o. z. Dukla B. Bystrica, chôdza) 631 bodov



2. Ján Volko (BK HNTN Bratislava, šprinty) 563



3. Mária Katerinka Czaková (ŠK Dukla o. z. Dukla B. Bystrica, chôdza) 445



4. Tomáš Veszelka (ŠK Dukla o. z. Dukla B. Bystrica, trojskok) 377



5. Marcel Lomnický (ŠK Dukla o. z. Dukla B. Bystrica, kladivo) 302



6. Alexandra Bezeková (Atletika Košice o. z., 100 – 400 m) 243



7. Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin) 200



8. Iveta Putalová (ŠK Dukla o. z. Dukla B. Bystrica, 400 m) 180



9. Lucia Vadlejch (AK Spartak Dubnica, viacboje) 133



10. Tibor Sahajda (BMSC Bratislava, dlhé behy) 113

Sieň slávy slovenskej atletiky - noví členovia:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) - Chodec Matej Tóth šiestykrát triumfoval v ankete Atlét roka. Získal 631 bodov zo 650 možných a zvíťazil so 68-bodovým náskokom pred šprintérom Jánom Volkom, tretia skončila chodkyňa Mária Katerinka Czaková. Tóth sa z prvenstva raduje po ročnej prestávke, šiestym úspechom vyrovnal rekord kladivára Libora Charfreitaga, ktorého uviedli do Siene slávy slovenskej atletiky.Tridsaťpäťročný člen Dukly Banská Bystrica sa tento rok vrátil na súťažné trate po vyhratom boji o očistenie svojho mena od dopingových podozrení. V marci zvíťazil na Dudinskej päťdesiatke a v auguste sa v Berlíne stal vicemajstrom Európy na 50 km. V septembri ho ocenili aj ako Chodca roka. Zo 65 respondentov ho na prvé miesto zaradilo 56, v elitnej desiatke sa neobjavil na jednom lístku.povedal olympijský šampión z Ria de Janeiro 2016.Volko obsadil na halových majstrovstvách sveta v Birminghame v behu na 60 metrov šiestu priečku, čím sa stal najlepším Európanom. Czaková si na európskom šampionáte v Berlíne pripísala v chôdzi na 50 kilometrov šiestu pozíciu.Rovnako ako Tóth sa po ročnej pauze tešil vo svojej kategórii jeho tréner Matej Spišiak, ktorý spoločne so šéftrénerom Slovenského atletického zväzu (SAZ) Martinom Pupišom pripravuje tiež Czakovú. Medzi mládežníkmi do 19 rokov získala najviac bodov osemstovkárka Gabriela Gajanová. Za najlepšieho kouča mládeže vyhlásili po tretí raz za sebou Pavla Slouku, ktorý pripravuje aj Gajanovú. V kategórii veteránov ocenili Vincenta Bašistu, majstra sveta a Európy v polmaratóne 75 až 79-ročných. Prekvapením, resp. Objavom roka sa stala štafeta žien na 4x400 metrov Emma Zapletalová, Iveta Putalová, Daniela Ledecká a Alexandra Bezeková za postup do finále a ôsme miesto na ME v Berlíne. Slovenská štafeta sa dovtedy nikdy v histórii vrcholných seniorských podujatí nekvalifikovala do finále.Vznik Siene slávy inicioval v roku 2013 prezident SAZ Peter Korčok. Okrem Charfreitaga do nej pribudli Jan Liška, Imrich Ozorák a František Pethe in memoriam.(AK ZŤS Martin, 800 m) 1582. Emma Zapletalová (ŠK ŠOG Nitra) 953. Andrej Paulíny (AK ZŤS Martin, 1500 m) 881.(chôdza) 1282. Naďa Bendová/Róbert Kresťanko (šprinty) 1053. Matej Spišiak/Martin Pupiš (chôdza) 441.(stredné trate) 1672. Peter Žňava (šprinty a prekážky) 1003. Štefan Bielik (šprinty) 361. štafeta na 4 x 400 m () 1092. Šimon Bujna (Slávia UK Bratislava, šprinty) 633. Tibor Sahajda (BMSC Bratislava, dlhé behy) 601.(Spartak Dubnica, dlhé behy) 1612. Milan Belianský (AK Veterán Bratislava, prekážky) 963. Miroslav Bajner (AC Stavbár Nitra, žrď) 33Jan Liška (3. novembra 1928, Tlučná/ČR) - Jeden z najúspešnejších bežeckých trénerov v Československu prvých takmer dvadsať rokov kariéry (od roku 1958) pôsobil v Košiciach a viedol aj najúspešnejšieho slovenského strednotratiara histórie Jozefa Plachého. V košickej Slávii trénoval v začiatkoch takisto strieborného medailistu tokijských OH 1964 Josefa Odložila, vytrvalca Pavla Madára a strednotratiara Milana Timka.(11. septembra 1977, Trnava) - Historicky najúspešnejší slovenský vrhač, pol druha desaťročia kladivár svetovej úrovne, majster Európy a medailista MS, navyše prvý šesťnásobný víťaz slovenskej ankety Atlét roka (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010). Odchovanec trnavskej Slávie ako prvý kladivár slovenského klubu hodil 70 metrov (1998) a ako prvý Slovák za 80 m – jeho rekord 81,81 m platí od roku 2003 až dodnes. Životný úspech dosiahol na ME 2010 v Barcelone, kde zvíťazil. Na MS 2007 v Osake získal bronz, na OH skončil najlepšie v Aténach 2004 šiesty. V roku 2010 vyhral v drese Európy hod kladivom na Kontinentálnom pohári v Splite.(25. júla 1948, Bratislava) - Významný a dlhoročný organizátor atletických podujatí – pre svetovú špičku, ale aj pre deti a mládež. Pôvodne šprintér a diaľkar Slovana Bratislava v roku 1970 spoluzakladal atletický oddiel Interu Bratislava. Od roku 1971 pôsobil ako tajomník organizačného výboru mítingu Pravda – Televízia – Slovnaft a v roku 1991 bol jeho riaditeľ až do zániku v roku 2010. Na jeseň 2003 inicioval zrod mládežníckych pretekov Zo školských lavíc do atletickej haly Elán, ktoré si získali veľkú popularitu a existujú dodnes.– in memoriam (15. januára 1872, Turda/Rum. - 13. augusta 1964, Prešov) - Priekopník športu v Prešove, prvý absolvent telovýchovného ústavu v Budapešti pôsobiaci na našom území, vďaka ktorému šarišskú metropolu začiatkom 20. storočia označovali za mekku atletiky – medzi desiatkami jeho odchovancov boli aj dvaja atletickí reprezentanti Uhorska na V. olympijských hrách v Štokholme 1912. U Petheho začínali i dvaja skvelí skokani povojnovej éry: výškar Štefan Stanislay bol celú kariéru verný prešovskému klubu, v ktorého drese zlepšil čs. rekord až na 190 centimetrov (1929), získal štyri čs. tituly, diaľkar Jozef Haluška po vyštudovaní medicíny v Budapešti ako člen BEAC reprezentoval Maďarsko, získal dva maďarské tituly.