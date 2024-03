Toto by ani potkan neurobil. Fico nazval Šimečku Mončiči a tvrdí o ňom, že v Bruseli bojuje za zastavenie eurofondov

21.3.2024 (SITA.sk) - Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa snaží dosiahnuť, aby Slovensku zastavili eurofondy. Na sociálnej sieti to napísal predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) s tým, že „toto by ani potkan neurobil".„Som na rokovaní Európskej rady v Bruseli a zo všetkých strán dostávam informácie, ako tu včera proti Slovensku bojoval Mončiči, mladý Šimečka. Každého, s kým sa stretol, presviedčal, aby Slovensku boli zastavené európske peniaze, lebo to vraj môže pomôcť Korčokovi v prezidentskej kampani," uviedol Fico.Podľa Fica Progresívne Slovensko, ktoré nazýva stranou „Proti Slovensku", prehralo súboj o Lipšica a teraz mu hrozí ďalšia prehra v prezidentských voľbách.„Tak jej predstavitelia neváhajú a žiadajú orgány EÚ, aby potrestali Slovensko a jeho vládu za suverénne postoje. Žiadajú, aby mestá a obce nemali prístup k EÚ fondom, aby Slovensko trpelo, lebo PS nevie robiť politiku a nevie ako demokraticky odstaviť Smer – slovenskú sociálnu demokraciu od moci," doplnil Fico.