Toto je 7 krokov k najlepšiemu životu

Túto základnú príručku pre všetkých, ktorí si želajú viac sily ovládať svoj život, napísala koučka sebarozvoja a „kráľovná zhmotňovania“ Roxie Nafousi. Vďaka siedmim jednoduchým krokom pochopíte skutočné umenie zhmotňovania a vytvoríte si život, o akom ste vždy snívali. Či už si chcete pritiahnuť spriaznenú dušu, dokonalú prácu či domov, po akom ste vždy túžili, alebo si len prajete viac vnútorného mieru a sebadôvery, Sedem krokov k najlepšiemu životu vám ukáže správnu cestu.

Majte jasnú predstavu.

Zbavte sa strachu a pochybností.

Zmeňte správanie.

Prekonajte skúšky, ktoré vám pripravil vesmír.

Buďte vďační (bez výhrady).

Premeňte závisť na inšpiráciu.

Dôverujte vesmíru.

Prieskumy dokazujú, že len 5 percent kognitívnej aktivity prebieha vedome, a teda až 95 percent sa odohráva v podvedomí. 95% našich myšlienok, reakcií, rozhodnutí a vzorcov správania poháňa práve nevedomá časť mozgu. Keď sa nad tým zamyslíte, zrazu dáva zmysel, že podvedomie tak silno ovplyvňuje realitu, ktorú sami vytvárame. Má neobmedzenú moc priviesť nás k snom, no zároveň disponuje aj silou brzdiť nás. A to preto, lebo v tejto časti sídlia dvaja spojenci, ktorí zhmotňovanie myšlienok automaticky blokujú: strach a pochybnosti.

Nato, aby sme svoje najtajnejšie sny zmenili na skutočnosť, je potrebné porátať sa práve so strachom a s pochybnosťami, vedome ovládnuť podvedomie, pestovať hlboký pocit vďačnosti a plne sa odovzdať viere, že to, po čom túžime, si naozaj zaslúžime. A že to čaká iba na chvíľu, keď odomkneme svoj potenciál.