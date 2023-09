Toto je dokonalosť! Objavte výhody tepelných čerpadiel

Ohľaduplné ku klíme

26.9.2023 (SITA.sk) - Tepelné čerpadlá predstavujú veľký krok k ochrane klímy. Významne prispievajú k zníženiu emisií a zároveň šetria prevádzkové náklady na vykurovanie. Dokážu bezplatne využívať až 75 % energie z obnoviteľných zdrojov – ako sú zem, voda alebo vzduch, ktoré sú všade okolo nás a zadarmo. Len zlomok energie je potrebné dodať vo forme elektrickej energie. Ak sú prevádzkované na zelenú elektrinu, môžu byť dokonca úplne bezemisné.Najvyššou triedou energetickej účinnosti A+++ a vysokým koeficientom účinnosti COP sa vyznačuje inovatívne tepelné čerpadlo aroTHERM plus vzduch/voda (s výkonmi od 3 do 12 kW). Nebude rušiť vás ani vašich susedov, ide totiž o jedno z najtichších tepelných čerpadiel vo svojej triede. Je naplnené klimaticky najšetrnejším ekologickým chladivom R290 s veľmi nízkym potenciálom globálneho otepľovania. To mu umožňuje podať nadpriemerný výkon a zároveň byť extrémne ohľaduplným k životnému prostrediu.Ak uvažujete o najmodernejších zelených technológiách pre váš dom, máme pre vás tip. Vstupnú investíciu si môžete výraznejšie znížiť, ak využijete štátnu dotáciu v programe Zelená domácnostiam. Výraznou výhodou budú aj následné nízke prevádzkové náklady, vďaka ktorým sú tepelné čerpadlá obľúbenou voľbou.Výsledkom môže byť spoľahlivé vykurovanie, dostatok teplej vody po celý rok aj chladenie počas leta. Tepelné čerpadlá sú vhodným a osvedčeným riešením nielen pre A0 novostavby, ale aj pre staršie rodinné domy s radiátormi. V najmodernejších systémoch dokážu efektívne spolupracovať s podlahovým vykurovaním i s ďalšími produktami značky Vaillant, napríklad so solárnym systémom na ohrev vody, fotovoltikou i riadeným vetraním s rekuperáciou.Tepelné čerpadlá typu vzduch/voda sú vyhľadávané najmä pre ich rýchlejšiu montáž bez potreby náročných stavebných úprav. Systém zvyčajne pozostáva z tepelného čerpadla umiestneného v exteriéri a interiérovej jednotky (závesnej alebo stacionárnej so zabudovaným 185 l zásobníkom teplej vody) v pivnici alebo technickej miestnosti. Tepelné čerpadlo sa dá flexibilne umiestniť na podstavci vonku v záhrade, prípadne na strechu garáže či zavesiť na stenu domu.Pohodlie doma pritom budete mať dokonale pod kontrolou – nech už ste kdekoľvek. So systémovým regulátorom a internetovým modulom môžete systém ovládať aj na diaľku – cez aplikáciu v smartfóne či tablete.