Toto je výsluch a takto sa mediálny výbor nevedie, zvýšil Jarjabek hlas na predsedu Čekovského

Toto je cenzúra?

Najviac pozývaný hosť

12.5.2020 - Parlamentný výbor pre kultúru a médiá považuje vysvetlenie generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka o objektivite spravodajstva za nedostatočné. Výbor to v utorok konštatoval v prijatom uznesení a zároveň odstúpil svoje zistenia Rade RTVS.Poslanci sa na výbore zaoberali stanoviskom RTVS k informáciám, že najčastejšie pozývaným hosťom do diskusnej relácie O päť minút dvanásť bol dnes už bývalý predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).Rovnako poslanci diskutovali o neodvysielanom príspevku v Rádiožurnále RTVS o komunikácii Danka s Alenou Zs. Tá dnes čelí obžalobe v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.Počas diskusie na parlamentnom výbore sa situácia vyhrotila medzi jeho predsedom Kristiánom Čekovským (OĽaNO) a poslancom Dušanom Jarjabkom (Smer-SD).„Toto je výsluch, takýmto spôsobom sa výbor nevedie,“ reagoval zvýšeným hlasom Jarjabek na Čekovského, ktorý kládol otázky riaditeľovi RTVS.Rezník sa ohradil, že by RTVS bola v predvolebnom období slúžkou nejakej politickej strany. Rezník tvrdil, že príspevok o komunikácii Aleny Zs. a Andreja Danka odvysielala deväťkrát v rozhlasovom a televíznom spravodajstve.„Toto je cenzúra?“ pýtal sa Rezník. Podľa Čekovského redaktorka pôvodný príspevok rozšírila a namiesto krátkej správy pripravila plnohodnotný príspevok a „ten nebol odvysielaný“.Mediálny výbor parlamentu sa ešte začiatkom apríla zaoberal správou analytických organizácií Memo 98 a Globsec. Ako vtedy informoval Čekovský, podľa tejto správy najčastejšie pozývaným hosťom do diskusnej relácie RTVS O päť minút dvanásť bol Andrej Danko (SNS).V správe sa tiež spomína komunikácia Danka s Alenou Zs. Poslanci začiatkom apríla konfrontovali Rezníka s informáciou o pozastavení spravodajského príspevku, ktorý sa týkal komunikácie Danka a Aleny Zs.Parlamentný výbor vtedy vyzval Rezníka, aby pripravil konkrétne opatrenia, ktorými chce zabezpečiť objektivitu, nestrannosť a nezávislosť spravodajstva.