Toto leto bude menej študentských brigád, avizujú odborníci a súčasne upozorňujú na podvodné ponuky

30.5.2024 (SITA.sk) - Toto leto bude menej študentských brigád, môžu sa objaviť aj podvodné ponuky. Podľa špecialistov z personálnej agentúry Grafton firmy ešte stále pociťujú následky nedávnej vysokej inflácie a útlmu spotrebiteľského dopytu, preto sa snažia znížiť náklady na brigádnikov.Z tohto dôvodu prácu, na ktorú si v minulosti najímali študentov, sa snažia rozdeliť medzi svojich kmeňových zamestnancov. Odborníci preto nepredpokladajú, že by sa tento rok zopakovala situácia z minulosti, kedy záujem firiem o brigádnikov a sezónnych pracovníkov prevyšoval dopyt zo strany uchádzačov.Na hľadanie brigády na prázdninové mesiace majú síce študenti ešte nejaký čas, špecialisti však odporúčajú sledovať ich ponuku už teraz.„V ponuke sú napríklad už brigády v poľnohospodárstve, sezóna zberu jahôd je v plnom prúde a pokračovať sa bude čerešňami, marhuľami, broskyňami, a tak ďalej až do októbra,“ pripomína marketingová riaditeľka Jitka Kouba. Brigádnické mzdy tento rok kopírujú úroveň z vlaňajška.Odmena za jednoduché a pomocné práce, napríklad v obchode alebo v typicky letných službách ako sú kúpaliská či rôzne dovolenkové aktivity, býva približne od 5 do 6,50 eur za hodinu. Lepšie platené budú brigády, ktoré sú buď fyzicky náročnejšie, alebo si vyžadujú odborné znalosti, prípadne predchádzajúcu prax v odbore.Tí, ktorí si chcú v lete zarobiť viac, sa môžu poobzerať aj po brigádach v zahraničí. Pre Slovákov je lákavé najmä susedné Rakúsko, finančne zaujímavé je však aj Nemecko a ďalšie krajiny zo severu a západu Európy. Okrem brigád v poľnohospodárstve si tu študenti vedia zarobiť na stavbách, v skladoch či vo výrobe.Obľúbené sú tiež typické letné dovolenkové destinácie ako Španielsko, Grécko či Taliansko. Záujemcovia sa tu môžu poobzerať najmä po práci v cestovnom ruchu, napríklad hotely zvyčajne hľadajú animátorov alebo letnú výpomoc na upratovanie, viac práce zvyknú mať v lete aj v reštauráciách, baroch či kuchyniach.Odborníčka však upozorňuje, že najmä pri hľadaní práce v zahraničí je potrebná vyššia opatrnosť, aby sa mladí ľudia, predovšetkým dievčatá, nestali obeťou podvodníkov. Varovným signálom, že s ponúkanou brigádou nemusí byť všetko v poriadku, môže byť aj nadštandardne vysoký zárobok za nenáročnú prácu.„K typickým rizikovým praktikám, ktoré vyzerajú na prvý pohľad lákavo, no v konečnom dôsledku na ne môžu záujemcovia doplatiť, patrí aj podozrivo vyzerajúca ponuka práce len pre dievčatá alebo práca bez zmluvy,“ upozorňuje Jitka Kouba. Zároveň radí študentom, že vždy by mali trvať na tom, aby bola zmluva alebo dohoda o brigáde v písomnej forme, a tiež na tom, aby bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, ideálne osobne.Práve písomná zmluva totiž chráni záujemcu o prácu pred väčšinou neserióznych praktík. Zmluva by pritom mala obsahovať okrem základných údajov o uchádzačovi a o budúcom zamestnávateľovi aj práva a povinnosti oboch strán, a tiež informáciu o tom, v akom prípade sa dá od zmluvy odstúpiť.Pozor si treba dať podľa jej slov aj na lákavé ponuky práce v zahraničí, pri ktorých sa vopred vyžaduje zaplatenie zálohy či poplatku za sprostredkovanie. Ako upozorňuje zástupkyňa personálnej agentúry Grafton, v zmysle zákona o službách zamestnanosti nesmú domáce agentúry za sprostredkovanie práce v zahraničí brať odmenu od záujemcov o prácu: „Štandardný postup je taký, že si agentúra dohodne úhradu s partnerom v zahraničí, pre ktorého pracovníkov hľadá.“Keď sa teda od brigádnika vyžaduje vstupný poplatok vopred, často ide o podvod. Ak sa chcú záujemcovia o brigádu vyhnúť podvodníkom, tiež by sa mali zamyslieť nad obsahom pracovného inzerátu.„Seriózna firma by sa mala dať dohľadať na internete a na jej stránke by mali byť dostupné všetky kontakty a dôležité informácie, vrátane IČO. O slovenských firmách, agentúry sprostredkujúce prácu v zahraničí nevynímajúc, sa dajú nájsť informácie aj v Obchodnom registri alebo na online platformách, ktoré poskytujú finančné a právne dáta. Z tých sa dá o firme veľa dozvedieť. Aj na platených portáloch s takýmto obsahom sa pritom dajú nájsť zadarmo dôležité základné informácie zo spoľahlivých zdrojov,“ odporúča Jitka Kouba.