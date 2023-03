Toto nie je hádka o tom, kto rozhodne o dodaní migov Ukrajine. Vláda kompetencie má, vysvetľuje Naď

Pokračujú v zaužívanom smerovaní

Fico pomáha Ruskej federácii

1.3.2023 (SITA.sk) - Rozhodnutie o dodaní stíhačiek Mig-29 Ukrajine je podľa povereného ministra obrany Jaroslava Naďa OĽaNO ) v kompetencii vlády.Vysvetlil, že dočasne poverená vláda síce nemá kompetenciu rozhodovať o zásadných zahraničnopolitických otázkach, no otázka migov nie je podľa neho zásadnou, pretože v tomto prípade nejde ani o zníženie obranyschopnosti Slovenska, keďže sú stíhačky uzemnené.Uviedol, že takouto zásadnou otázkou by bolo napríklad vystúpenie z EÚ alebo z NATO , prípadne zásadná zmena zahraničného politického smerovania. V tomto prípade však ide podľa neho o pokračovanie v zaužívanom smerovaní. Šéf rezortu obrany to uviedol na dnešnom tlačovom brífingu po rokovaní vlády.V prípade, že by o kompetencii rozhodoval Ústavný súd SR , išlo by o rozhodovanie o kompetenciách jednotlivých orgánov, no podľa ministra to nie je žiaden kompetenčný spor.„Toto nie je hádka o tom, či o tom rozhodne prezidentka SR, vláda SR alebo Národná rada SR . Otázka je skôr o tom, či vláda, ktorá je dočasne poverená, má do predčasných volieb takúto kompetenciu. Na to existujú rôzne názory. Je to skôr o tom, či niekto má, alebo nemá odvahu takéto rozhodnutie urobiť. Ja by som tú odvahu mal a bez problémov by som súhlasil s tým, aby o tom rozhodla vláda, je to pokračovanie pomoci Ukrajine vyradenou technikou a som presvedčený, že to nie je zásadná zahraničnopolitická otázka," uviedol Naď.„Cieľom Roberta Fica je vyťažovať z toho politiku a pomáhať Ruskej federácii. O tom je Smer . Zabraňujú pomoci Ukrajine. Pre mňa je to otázka ľudskosti, či chceme, alebo nechceme pomáhať krajine, ktorá je pod útlakom agresora," dodal Naď s tým, že je podľa neho vládnou povinnosťou, ako aj v súlade s Chartou OSN , že ak Slovensko môže pomôcť, tak pomôže.„Keby sme boli my pod útlakom, tak tiež budeme prosiť o pomoc, tak ako to robia Ukrajinci," doplnil šéf rezortu obrany.