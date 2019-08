TOTO sú ohlasy gréckych médií na výhru Slovana nad PAOK-om Solún

Snímka z prvého zápasu play off Európskej ligy ŠK Slovan Bratislava - PAOK Solún, 22. augusta 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 23. augusta (TASR) - Ohlasy gréckych médií na víťazstvo futbalistov ŠK Slovan Bratislava vo štvrtkovom prvom stretnutí play off Európskej ligy doma nad PAOK Solún 1:0:metrosport.gr: "Nálepka nezdolaného vás nepošle do skupinovej fázy. Hráči PAOK musia byť otrasení po zvláštnej prehre v Bratislave."sport24.gr: "Pre Slovan Bratislava a jeho hráčov nie je na zahodenie, že si môžu siahnuť na dno síl a prebojovať sa do Európskej ligy namiesto PAOK. Podstatné však je, že tím Abela Ferreiru urobil presne to, čo nemal. Dal súperovi nádej a navnadil ho."Hellas Football (twitter): "Futbalisti PAOK sa držali za hlavu po tom, ako utrpeli šokujúcu prehru 0:1 so Slovanom Bratislava. Väčšina hráčov a tréner však po zápase prízvukovali, že ešte nie je koniec."paokfc.gr: "Studená sprcha. PAOK utrpel v Bratislave nespravodlivú prehru 0:1 so Slovanom Bratislava po šťastnom góle vo štvrtej minúte nadstaveného času."agonasport.com: "Nádeje PAOK na kvalifikáciu do skupinovej fázy Európskej ligy sa naštrbili vo štvrtok, keď inkasoval gól v nadstavenom čase od Slovana Bratislava."