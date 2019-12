Toto vám zachráni Vianoce. Ako nepodľahnúť sviatočnému stresu

Foto: Magnesia Foto: Magnesia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. decembra (OTS) - Zažili ste ho minulý rok, pred dvoma rokmi, predtým tiež a vracia sa neustále. Prírodná minerálna voda Magnesia vám preto prináša tri tipy, ako prežiť sviatky pokojnejšie. Aj vďaka dostatočnému prísunu horčíka a adekvátnemu pitnému režimu zvládnete predvianočný stres i zvýšenú fyzickú námahu spojenú s nakupovaním a Vianoce budú naozaj sviatkami pokoja a radosti.Vyzerá to síce rozprávkovo, keď stromček nevidieť cez obrovskú stenu darčekov, v prípade Vianoc je však prvý dojem vedľajší. Navyše, s každým ďalším darčekom odoberiete na význame každého z nich. Zamerajte sa preto radšej na to, o aké darčeky ide.Ak sa chcete cítiť pred Vianocami lepšie, nenaháňajte sa toľko po obchodoch a venujte viac času blízkym. Potešiť dokáže aj malý darček, pokiaľ je výstižný a úprimný. Nehovoriac o spoločných chvíľach. Tie sú darčekom samy o sebe.Keď už sme pri darčekoch. Existuje jedna nenápadná vec, ktorá podľa viacerých štúdií zvyšuje pocit šťastia, znižuje stres a posilňuje imunitný systém. Je ňou obdarovanie ľudí v núdzi.Nezáleží, koľko peňazí máme, ale ako s nimi narábame – zistili vo svojej štúdii kanadsko-americkí sociológovia Michael Norton a Elizabeth Dunn. Ďalší vedci, ktorí skúmali ľudské šťastie, im dali za pravdu. Zistili, že tí, ktorí prispeli na pomoc iným, zažili väčší pocit šťastia ako tí, ktorí minuli peniaze na seba.Poobzerajte sa okolo seba a zbadáte ľudí, pre ktorých predstavujú Vianoce náročný čas v roku. Namiesto toho, aby ste príbuznému kúpili ponožky za osem eur, darujte ich radšej v jej alebo jeho mene občianskemu združeniu či neziskovej organizácii. Dobrý pocit si tak užijete pod stromčekom spoločne.Nakúpiť všetko s prehľadom a v predstihu ešte neznamená, že máte vyhraté. Na rad totiž prichádza balenie darčekov. Aj to dokáže byť poriadny stres, pokiaľ v tom nie ste úplne zručný alebo sa neuskromníte s hocijakou darčekovou taškou.V každom prípade však platí, že nech je darček akokoľvek pekne zabalený, obal aj tak skončí dotrhaný a v koši. Môžete sa spoľahnúť na jednoduchý vzorec, že čím viac obalov, tým viac odpadov.Skúste preto nevytvárať žiaden ďalší odpad a darčeky zabaliť napríklad do novinového papiera alebo skryť do pekného vrecka vyrobeného z nepoužívaných tričiek. Budú vyzerať originálne a získate dobrý pocit, že ste zbytočne nevyrobili ďalší odpad.Nakupovanie vianočných darčekov vie byť náročné ako športová disciplína. Potvrdia to aj „múdre“ telefóny. Keď si v nich na konci dňa pozriete, koľko krokov ste nabehali a koľko poschodí „nastúpali“, čísla sa pokojne vyšplhajú k párhodinovej turistike. Preto by ste najmä pred sviatkami nemali zabúdať na pitný režim a pravidelne dopĺňať tekutiny. Základom pitia by mala byť voda obohatená o minerály, ktoré strácame potením. Patrí medzi ne aj horčík, ktorý zvyšuje našu odolnosť voči stresu a pôsobí rýchlejšie ako ktorékoľvek uvoľňovacie cvičenie. Horčík nachádzajúci sa v minerálnej vode Magnesia sa právom nazýva aj antistresový minerál. Ľudský organizmus v strese spotrebúva horčíka niekoľkonásobne viac ako za normálnych okolností, a preto je ho potrebné pravidelne dopĺňať zvonku. Minerálna voda Magnesia obsahuje v 1,5-litrovej fľaši 255 mg prírodného horčíka, čo predstavuje takmer 70 % odporúčanej dennej dávky. Magnesia má však zároveň iba minimum sodíka, preto zbytočne nezaťažuje ľudský organizmus a je vhodná na každodenné pitie.