Tottenham prepustil trénera Pochettina

Mauricio Pochettino (vpravo), archívna snímka.

Londýn 19. novembra (TASR) - Tréner Mauricio Pochettino skončil na lavičke anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur len päť mesiacov po tom, čo priviedol "" do finále Ligy majstrov.," informuje agentúra AFP. "" aktuálne figurujú až na štrnástej priečke najvyššej súťaže a práve slabé výkony v lige stáli Pochettina post trénera.Štyridsaťsedemročný tréner prišiel do Tottenhamu v roku 2014 zo Southamptonu a z klubu spravil pravidelného účastníka v Lige majstrov. V uplynulom ročníku ho doviedol až do finále, kde Spurs prehrali s Liverpoolom 0:2.Výkony v domácej lige však klesali už od februára a Tottenham v prebiehajúcej sezóne dokázal vyhrať z 12 duelov len tri. Na štvrté miesto tabuľky stráca už jedenásť a na prvý Liverpool dokonca 20 bodov.," povedal riaditeľ klubu Daniel Levy.