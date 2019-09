Tottenham prišiel v Pireu o dvojgólový náskok a remizoval

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liga majstrov 2019/2020 - 1. kolo skupinovej fázy, polčasové sumáre:



A-skupina:



FC Bruggy - Galatasaray Istanbul 0:0



Rozhodoval: Vinčič (Slovin.)



B-skupina:



Olympiakos Pireus - Tottenham Hotspur 2:2 (1:2)



Góly: 44. Podence, 54. Valbuena (11 m) - 26. Kane (11 m), 30. Lucas Moura



Rozhodoval: Rocchi (Tal.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur remizovali v zápase 1. kola skupinovej fázy Ligy majstrov na ihrisku gréckeho vicemajstra Olympiakosu Pireus 2:2. Finalisti z uplynulej sezóny prestížnej súťaže viedli 2:0, no náskok neudržali.Úvodný gól zápasu B-skupiny strelil v 26. minúte z pokutového kopu Harry Kane. O štyri minúty neskôr pridal druhý zásah Lucas Moura, ktorý zužitkoval prácu Bena Davisa. Reprezentant Walesu narušil rozohrávku gréckeho družstva a Brazílčanovi poslal ideálnu prihrávku pred hranicu šestnástky. Tesne pred prestávkou znížil Portugalčan v službách domácich Daniel Podence.V úvode druhej časti hry rozvlnil sieť domácich Delle Alli, no z jasného ofsajdu. Onedlho dostal Pireus príležitosť zahrávať pokutový kop a francúzsky veterán v jeho službách Mathieu Valbuena nezaváhal.V zápase A-skupiny medzi tímami FC Bruggy a Galatasaray Istanbul gól nepadol. Belgický vicemajster bol bližšie k zisku troch bodov, no vždy narazil na brankára Fernanda Musleru. Ten v 51. min vychytal samostatný nájazd Nigérijčana Emmanuela Dennisa a o tri minúty sa zaskvel aj po rohovom kope pri hlavičke Dennisovho krajana Davida Okerekeho.