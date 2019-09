Tottenham stratil dvojgólový náskok, Emery vyzdvihol bojovnosť a srdce

Unai Emery, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 2. septembra (TASR) - Tréner futbalistov londýnskeho Arsenalu Unai Emery vyzdvihol bojovného ducha svojho tímu, ktorý v nedeľňajšom šlágri 4. kola Premier League dokázal zmazať dvojgólové manko a s mestským rivalom Tottenhamom remizoval 2:2.povedal Emery, ktorý sa poďakoval fanúšikom.dodal španielsky kormidelník. Pred reprezentačnou prestávkou sa "kanonieri" nachádzajú na piatom mieste tabuľky s päťbodovou stratou na lídra súťaže FC Liverpool.Tottenhamu vstup do ligy nevyšiel, je až deviaty a z troch uplynulých kôl vydoloval len dva body. Podľa kouča "kohútov" Mauricia Pochettina mužstvu neprospieva neistota týkajúca sa dánskeho stredopoliara Christiana Eriksena, ktorý by ešte v závere letného prestupového termínu mohol zmeniť pôsobisko.dodal Pochettino.Zisk bodu na horúcej pôde severolondýnskeho rivala považoval kouč finalistu uplynulej edície Ligy majstrov za dobrý.V 5. kole cestuje Arsenal do Watfordu (15. septembra), ktorý s jedným bodom na konte uzatvára tabuľku PL. Deň predtým si Tottenham zmeria sily s Crystal Palace.