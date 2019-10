Tour de France 2020 odštartuje v Nice, na trati 29 náročných stúpaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 15. októbra (TASR) - Organizátori najprestížnejších etapových cyklistických pretekov sveta Tour de France zverejnili v utorok plán trasy v roku 2020. Jazdcov čaká päť cieľov na vrchole kopca, vrátane toho v individuálnej časovke.Tour de France 2020 odštartuje 27. júna v Nice a skončí sa 19. júla tradične na Elyzejských poliach v Paríži. Záverečná etapa je na programe týždeň pred štartom OH 2020 v Tokiu. Trojtýždňové podujatie bude merať celkovo 3470 km.povedal podľa AFP riaditeľ pretekov Christian Prudhomme.O žlté tričko budú opäť bojovať predovšetkým vrchári ako Egan Bernal, Christopher Froome, Romain Bardet či Thibault Pinot, no v programe je aj deväť etáp označených ako rovinaté.dodal Prudhomme, čím naznačil, že by ročník mohol pri zbieraní etapových triumfov sedieť jazdcom ako je Peter Sagan.