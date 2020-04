Tour de France 2020 sa podľa Valacha pôjde, plán B počíta so štartom v Nice

Plán B ráta so štartom v Nice

Definitíva najneskôr 15. mája

13.4.2020 - Spoločnosť Amaury Sport Organisation (ASO) mala v nedeľu organizovať monumentálnu klasiku Paríž - Roubaix. Pre pandémiu koronavírusu však hrozí, že sa prestížne preteky tento rok vôbec neuskutočnia. ASO takisto organizuje aj Tour de France a podobný scenár ako s "Peklom severu" nechce dopustiť.Začiatok v poradí 107. ročníka trojtýždňového cyklistického dobrodružstva by sa podľa najnovších informácií mohol posunúť približne o mesiac.Francúzsky Le Parisien informoval, že organizátori Tour de France kontaktovali starostov jednotlivých miest, ktoré majú hostiť začiatok, respektíve záver jednotlivých etáp. Chcú sa tak uistiť o ich podpore v súvislosti s novým termínom.Pokiaľ by to odobrila francúzska vláda, Medzinárodná cyklistická únia (UCI) či príslušné zdravotnícke orgány, podľa plánu B by sa tohtoročná Tour de France mohla začať 25. júla v Nice a skončiť 16. augusta v Paríži.Športový riaditeľ tímu Bora-Hansgrohe Ján Valach si myslí, že sa spoločnosti ASO napokon podarí zorganizovať najsledovanejšie cyklistické preteky."Je to veľmi silná spoločnosť, ktorá dokáže zorganizovať svoje podujatia v najťažších podmienkach. Či to bude v pôvodnom termíne alebo o dva týždne neskôr, to neviem. Všetci chceme, aby sa sezóna išla. Každopádne, ja si myslím a pevne verím, že sa tento rok Tour de France pôjde," uviedol Valach pre RTVS.Organizátori Tour de France doposiaľ žiadnu zmenu termínu oficiálne neoznámili, takže nateraz zostáva v platnosti obdobie od 27. júna do 19. júla 2020. Francúzsko však v súčasnosti registruje štvrtý najvyšší počet ľudí s ochorením COVID-19.Do úvahy prichádzala aj možnosť uskutočniť preteky bez divákov, no s týmto riaditeľ podujatia Christian Prudhomme nesúhlasí. O osude Tour de France sa definitívne rozhodne najneskôr 15. mája.