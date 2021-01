Tour de France 2021 aj s minuloročnými lídrami, opäť sa tak môže zopakovať veľký súboj Pogačar – Roglič

Tour

19.1.2021 (Webnoviny.sk) - NaFrance sa tento rok môže zopakovať úchvatný slovinský súboj o celkové víťazstvo. Tímy UAE Emirates a Jumbo-Visma na svojich weboch naznačili, že na najväčšie a najslávnejšie etapové preteky opäť hodlajú poslať svojich lídrov Tadeja Pogačara Tím UAE Emirates ohlásil útok na obhajobu žltého dresu na "Starej dáme" s trojicou Tadej Pogačar, Marc Hirschi, Alexander Kristoff , Jumbo-Visma zasa posielajú do boja okrem Rogliča aj dvoch skúsených Holanďanov - Toma Dumoulina a Stevena Kruijswijka . V tejto chvíli nie je jasné, kto z nich bude lídrom.Podľa správy Wielerflits holandský tím ráta naFrance (26. 6. - 18. 7.) s takmer identickou zostavou ako v roku 2020 iba s dvoma zmenami. Prvou je práve účasť Kruijswijka a druhou zaradenie Mika Teunissena "Minulý rok v tíme nechýbal George Bennett, ktorý tentoraz ukáže svoje schopnosti na Giro d'Italia a tiež na olympijských hrách. Vlani bol v tíme aj Amund Gröndahl Jansen, ten však po sezóne prestúpil do tímu BikeExchange," informoval web Cyclingnews.com.Mladý Švajčiar Marc Hirschi vlani upútal naFrance ako nováčik víťaznou etapou aj cenou pre najaktívnejšieho jazdca pelotónu. Po sezóne zasa prekvapil jeho prestup zo Sunwebu do UAE Emirates. Arabskí majitelia však vedeli, čo robia."NaFrance urobíme všetko, aby sme obhájili celkový triumf. Ja budem pomáhať nášmu lídrovi Tadejovi Pogačarovi a mám naozaj veľkú motiváciu. Je to však niečo úplne iné ako jazdiť na víťazstvo v etape," cituje 22-ročného Marca Hirschiho web VeloNews.com.Vlaňajšia posunutáFrance sa v septembri skončila jedným z najväčších šokov v modernej histórii pretekov. Pred horskou časovkou tesne pred koncom pretekov s cieľom na La Planche des Belles Filles mal Roglič na čele celkového poradia náskok 57 sekúnd pred Pogačarom a víťazstvo takmer vo vrecku.Fenomenálny výkon mladšieho zo Slovincov však znamenal, že po časovke získal rozhodujúci minútový náskok na svojho krajana. V poslednej dojazdovej etape do Paríža si ho už bez problémov ustrážil.