TOUR DE FRANCE: Alaphilippe vyhral časovku jednotlivcov

Na snímke belgický cyklista Thomas de Gent (Lotto Soudal) v cieli časovky jednotlivcov (27,2 km) v 13. etape pretekov Tour de France v Pau 19. júla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pau 19. júla (TASR) – Domáci cyklista Julian Alaphilippe z tímu Deceuninck-Quick-Step triumfoval v piatkovej trinástej etape Tour de France. Nositeľ žltého dresu zvýšil v jedinej individuálnej časovke 106. ročníka náskok na čele priebežného poradia, keď najbližšieho prenasledovateľa a obhajcu celkového prvenstva Gerainta Thomasa z Veľkej Británie (Ineos) zdolal o štrnásť sekúnd. Tretí najlepší čas s odstupom 36 s na víťaza si pripísal Belgičan Thomas De Gendt (Lotto), ktorý na 27,2 km trati v okolí mesta Pau dlho viedol. Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) obsadil 72. pozíciu (+3:33 min).Jazdci prešli troma medzičasmi, z nich prostredný bol na méte 15,5 km na vrchole Côte d'Esquillot, dovedna stúpali 373 metrov. Na konci na nich čakal strmý úsek s maximálnym sklonom sedemnásť percent. Za dobrým výsledkom mieril Belgičan Wout van Aert, ktorý sa už vo farbách Jumbo-Visma radoval v tímovej časovke a zvíťazil aj v individuálnej desiatej etape, no v závere zachytil zábranu na kraji cesty a tvrdo spadol. Museli ho transportovať sanitkou a premiérová Tour sa preňho skončila. Na prvom mieste figuroval jeho krajan De Gendt až do chvíle, keď do cieľa prišli poslední dvaja cyklisti v štartovej listine, čiže prví dvaja muži celkovej klasifikácie. Najprv sa na čelo dostal Thomas, Alaphilippe však predviedol ešte lepší výkon, dosiahol ďalší čiastkový úspech, keď vyhral aj tretiu etapu, a zvýšil náskok v boji o žltý dres na 1:26 minúty pred Britom.Sagan finišoval na 40. mieste s mankom 2:57 min na De Gendta, napokon klesol o ďalších 32 pozícií, ale piatok poňal aj exhibične, keď divákov popri trati pobavil jazdou na zadnom kolese do kopca. Jeho nemecký tímový kolega Maximilian Schachmann dokončil časovku, no po páde prišiel v bolestiach s viacerými zraneniami.V sobotu je na programe 117,5 km z Tarbes na vrchol legendárneho Col du Tourmalet.