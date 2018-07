TOUR DE FRANCE: Dán Nielsen vyhral 15. etapu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Carcassonne 22. júla (TASR) - Dánsky cyklista Magnus Cort Nielsen triumfoval v nedeľňajšej 15. etape 105. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Astana sa presadil v špurte trojčlenného záverečného úniku a 181,5 km dlhú trať z Millau do Carcassonne zvládol za 4:25:52 h. Na ďalších priečkach skončili Španiel Ion Izagirre z tímu Bahrain-Merida a Holanďan Bauke Mollema z Trek–Segafredo.Nedeľňajšia trasa s tromi vrchárskymi a jednou šprintérskou prémiou merala 181,5 km a opäť dávala šancu na úspech silnému úniku. Pretekári však museli zvládnuť Cote de Luzencon (3. kategória, dĺžka 3,1 km, sklon 5,9%), Col de Sie (2., 10,2 km, 4,9%) a Pic de Nore (1., 12,3 km, 6,3%), pričom po poslednom kopci nasledovali dlhý zjazd a rovinka do cieľa.Od úvodu sa mnoho pretekárov snažilo vytvoriť únik, ale dlho sa im to nedarilo a na Cote de Luzencon vyšli všetci spolu. Dva body si pripísal líder súťaže vrchárov Julian Alaphilippe. Potom to skúsili Adam Yates, Warren Barguil a Gregor Mühlberger, ktorí išli niekoľko km na čele, ale pelotón ich napokon dobehol. Za ním jazdila početná skupina, ktorá sa na vetre odtrhla.Po 45 km sa pelotón dostal na bočný vietor a ten nakoniec prispel k vytvoreniu početného 29-členného úniku, do ktorého si doskočil aj Peter Sagan. Únik si postupne získaval čoraz väčší náskok a zakrátko bolo zrejmé, že práve z neho vzíde etapový víťaz. Boli v ňom napríklad Bauke Mollema (Trek), Serge Pauwels (Dimension Data), Rafal Majka (Bora), Greg van Avermaet (BMC), Lilian Calmejane (Direct Energie), či Ion Izagirre (Bahrajn-Merida) a Niki Terpstra (Quick-Step Floors). Keďže tam nebol nik, kto by mohol ohroziť najvyššie priečky v celkovom poradí, pelotón skupinu nechal odísť.Na úpätí Col de Sie zaútočil Calmejane, na vrchole si zobral päť bodov a na zjazde mal vyše minútový náskok na únik, ten ho však po pár km dobehol. Potom sa dostali dopredu Julien Bernard a Fabien Grellier, ktorí sa podelili o prvé dve priečky na rýchlostnej prémii. Sagan finišoval tretí získal ďalších 15 bodov a jeho celkový počet sa vyšplhal už na 452 b.Potom už hlavná skupina dorazila na najťažšie stúpanie dňa na Pic de Nore. Rozpadla sa, vpredu jazdili vrchári na čele s Majkom, ktorý horskú prémiu vyhral a do zjazdu si zobral menší náskok pred Mollemom a Magnusom Cortom Nielsenom (Astana). V skupine hlavných favoritov za to vzal Dan Martin a utvoril si asi 40-sekundový náskok, na zjazde však oň prišiel. Sagan z vedúcej skupiny vypadol a bolo jasné, že o etapový triumf bojovať nebude a príde do cieľa s pelotónom.Majkov sólový pokus neslávil úspech a 15 km pred cieľom ho dobehla sedemčlenná skupina, v ktorej boli Calmejane (Direct Energie), Mollema a Skujinš (obaja Trek), Pozzovivo a Ion Izagirre (obaja Bahrain-Merida), Michael Valgren a Nielsen (obaja Astana).Šesť kilometrov pred cieľom sa odtrhla trojica Nielsen, Izagirre a Mollema, ich tímoví kolegovia sa postarali, aby ich nikto ďalší z úniku nestíhal a o triumfe sa rozhodlo medzi nimi. Pozíciu najrýchlejšieho jazdca z trojice potvrdil Nielsen a získal druhý triumf pre stajňu Astana za sebou a svoj premiérový na Tour. Za nimi išiel s približne desaťminútovou stratou pelotón, v ktorom jazdil aj Sagan.