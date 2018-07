TOUR DE FRANCE: Peter Sagan vyhral 2. etapu a získal žltý dres

Cyklisti na trati počas 2. etapy 105. ročníka cyklistických pretekov Tour de France z Mouilleron-Saint-Germain do Roche-sur-Yon 8. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

La Roche-Sur-Yon 8. júla (TASR) – Slovenský cyklista Peter Sagan triumfoval v 2. etape 105. ročníka Tour de France a získal žltý dres. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe dosiahol svoj deviaty triumf na Tour a zároveň sa dostal aj na čelo bodovacej súťaže o zelené tričko. Presadil sa v záverečnom špurte menšej skupiny a cieľ rovinatej 182,5 km dlhej trati z Mouilleron-Saint Germain do La Roche-Sur-Yon preťal za 4:06:37 h. Na druhom mieste o pol kolesa skončil Talian Sonny Colbrelli z tímu Bahrain-Merida, tretí finišoval domáci Arnaud Demare (Groupama-FDJ).Saganovi pomohol hromadný pád dva kilometre pred cieľom, v ktorom skončil napríklad víťaz úvodnej etapy Fernando Gaviria či ďalší z favoritov Michael Matthews. Dvadsaťosemročný Slovák tak dosiahol šieste tohtoročné víťazstvo a celkovo 107. v profipelotóne. Žltý dres si obliekol už v roku 2016.povedal pre televízne kamery.Rovnako ako úvodná etapa, aj tá nedeľňajšia bola určená pre šprintérov. Na 182,5 km trati bola jediná vrchárska prémia, no aj tá len najnižšej 4. kategórie a už po niekoľkých km po štarte. Opäť hral úlohu vietor a na cyklistov čakal v závere technický dojazd do cieľa. Na štarte nechýbal ani Američan Lawson Craddock z tímu EF - Drapac, ktorý si v prvej etape zlomil lopatku.Krátko po štarte sa od pelotónu odtrhla trojica Sylvain Chavanel (Direct Energie), Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) a Michael Gogl (Trek-Segafredo), ktorá si po pár kilometroch vypracovala náskok okolo troch minút. Bod na jedinej horskej prémii Cote de Pouzages (1 km, 3,9%) získal Smith a v súťaži vrchárov o bodkovaný dres sa vyrovnal domácemu Kevinovi Ledanoisovi. Po prémii odpadli z úniku Smith aj s Goglom a tak na čele jazdil sám Chavanel. Tridsaťdeväťročný francúzsky veterán tak dostal šancu ukázať sa divákom na celom svete možno naposledy, keďže to je jeho už 18. a zároveň posledná účasť na Tour.Tejto šance sa chopil naplno a v časovkárskom móde sa chcel udržať vpredu čo najdlhšie. Situácia vyhovovala aj pelotónu, keďže všetci počítali s hromadným špurtom a jeden muž v úniku ho nemohol veľmi ohroziť. Na čele hlavného pola bez problémov kontrolovali situáciu pretekári Quick-Step Floors. Chavanelov náskok sa tak 100 km pred cieľom vyšplhal na štyri minúty. Peter Sagan medzitým navštívil tímové auto, kde mu mechanik upravil helmu. Približne v polovici trate odstúpil z pretekov Etiópčan Tsgabu Grmay, ktorého vyradili bolesti brucha. Po páde sa ocitol na zemi Rudy Molard, ale pokračoval. Tempo pelotónu sa príliš nezvýšilo a 60 km pred cieľom mal Chavanel stále náskok vyše štyroch minút.Francúz zobral aj jedinú rýchlostnú prémiu, v špurte pelotónu bol najlepší Sagan, ktorý si pripísal 17 bodov, Gaviria skončil hneď za ním. To už sa tempo zvýšilo a náskok lídra klesol 40 km pred cieľom pod tri minúty. Krátko po prémii skončil na zemi Španiel Luis Leon Sanchez z Astany a musel sa s podujatím rozlúčiť. Pádu sa nevyhol ani Adam Yates, smolu mal aj Arnaud Demare, ktorý dostal asi 20 km pred koncom defekt. Obaja sa však vrátili do hlavného poľa. Chavanelovo sólo pokračovalo, no jeho náskok rýchlo klesal a k dobru mal už menej ako minútu. Štrnásť km pred cieľom si pripísal aj tri bonusové sekundy do celkového poradia. Dve získal Philippe Gilbert a jednu Geraint Thomas.Trinásť kilometrov pred koncom sa skončilo Chavanelovo sólo a všetko smerovalo k hromadnému finišu. Z toho vypadol Marcel Kittel, ktorý musel sedem km pred cieľom meniť bicykel. Peter Sagan bol v prednej časti pelotónu, rovnako ako ďalší favoriti na etapový triumf. Dva kilometre pred koncom však prišlo k veľkému pádu, do ktorého sa zaplietol aj Gaviria či Michael Matthews. Sagan sa udržal v prednej skupine a po odpadnutí niekoľkých konkurentov mal veľkú šancu na triumf. Tú nakoniec využil a okrem etapových vavrínov získal aj žltý a zelený dres.V pondelok je na programe tímová časovka na 35,5 km v okolí mesta Cholet.