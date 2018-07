TOUR: Doráňaný Sagan po 19. etape: Bolesť v cieli vystriedala radosť

Slovenský cyklista Peter Sagan v cieli 19. etapy TdF z Lúrd do Laruns 27. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 27. júla (TASR) – Slovenský cyklista Peter Sagan mal v piatok pred sebou ťažkú skúšku. Po stredajšom páde musel zvládnuť poslednú horskú etapu tohtoročnej Tour de France a stihnúť časový limit, aby si udržal šancu na zisk šiesteho zeleného dresu. S pomocou tímových kolegov sa mu to podarilo. V cieli mal síce k dobru ešte vyše sedem minút, no po 19. etape povedal, že si siahol na dno svojich síl.povedal Sagan tesne po tom, ako si v piatok prevzal zelený dres.Trojnásobnému majstrovi sveta pomáhali v náročnej horskej etape jeho tímoví kolegovia Daniel Oss, Maciej Bodnar a Lukas Pöstlberger.citoval ho portál cyclingnews.com.Daniel Oss priznal, že chvíľami prestával veriť v úspešný koniec piatkovej etapy, na čo Sagan kontroval, že ani len neuvažoval o tom, že by vhodil uterák do ringu.Štart predposlednej 20. etapy zo Saint-Pée-sur-Nivelle do Espelette je na programe v sobotu o 12.00 SELČ. Jazdci si zmerajú sily v 31-kilometrovej individuálnej časovke so zvlneným profilom.dodal Sagan.