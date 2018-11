Továrenskú ulicu v Košiciach uzavrú pre inštaláciu žeriavu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 8. novembra (TASR) – Továrenská ulica v Košiciach bude pre vodičov v piatok a v sobotu (9. 11. - 10. 11.) uzavretá, dôvodom je inštalácia ťažkého žeriavu v súvislosti so stavbou administratívneho centra. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.Ulica bude pre motoristov neprístupná od piatka v čase od 4.00 h do soboty do 24.00 h. Uzávera cestnej komunikácie, ako aj obchádzková trasa budú riadne vyznačené prenosným dopravným značením.uvádza magistrát s tým, že to platí aj pre vozidlá košickej mestskej hromadnej dopravy, ktoré budú mať dočasnú zastávku na Hlavnej ulici.