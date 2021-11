Towercom ponúka v rámci terestriálneho vysielania programy JOJ Group vrátane JOJ Šport

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.11.2021 (Webnoviny.sk) -"Našou prioritou je, aby sme umožnili šírenie vysielania televíznych programov v rámci celého územia Slovenska a sprostredkovali tak obľúbené relácie, spravodajstvo či športové podujatia čo najširšiemu okruhu divákov. Platí to aj pre ťažko dostupné oblasti, kde je pozemné vysielanie jediným spôsobom sledovania televízie bez potreby dodatočných nákladov zo strany divákov. Veríme, že dohoda o predĺžení zmluvy medzi Mac TV a spoločnosťou Towercom o vysielaní celej programovej štruktúry skupiny staníc JOJ Group, vrátane JOJ Šport, poteší všetkých našich divákov. Stanica JOJ Šport bude minimálne do konca roka 2021 na Slovensku vysielaná zdarma v našej ponuke terestriálneho vysielania Voľná telka," oznámil Rudolf Urbánek, generálny riaditeľ spoločnosti Towercom."Teší ma, že môžeme oznámiť pokračovanie spolupráce so spoločnosťou Towercom, vďaka ktorej naďalej ostávame ako jediná komerčná televízna skupina dostupní pre celé televízne publikum na Slovensku. Potvrdzujeme tým naše dlhodobé smerovanie rodinnej televízie blízkej pre každého diváka," povedal Marcel Grega generálny riaditeľ televíznej skupiny JOJ Group.Dohoda medzi spoločnosťami Towercom a Mac TV platí na obdobie nasledujúcich 3 rokov do konca roku 2024. Spoločnosť Towercom týmto napĺňa svoju ambíciu naďalej skvalitňovať služby a programovú štruktúru pre svojich aktuálnych aj budúcich zákazníkov.V rámci terestriálneho vysielania Voľná telka môžu slovenskí diváci sledovať zdarma televízne programy verejnoprávnej RTVS - Jednotka, Dvojka, Trojka (aj v HD kvalite), TV JOJ, JOJ Plus, WAU, JOJ Šport, TV LUX HD a taktiež rozhlasové stanice RTVS. Na Voľnej telke nájdu diváci každý mesiac na Promo kanáli ochutnávku z ponuky platených programov. Vybraný program môžu sledovať počas celého mesiaca zadarmo. V októbri to bol kanál National Geographic, v novembri sa diváci môžu tešiť na TA3 a na december je pripravený kanál AMC.Informačný servis