Toxický smog si vynútil zatvorenie stoviek škôl v Bangkoku

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bangkok 30. januára (TASR) - Celkovo 437 škôl v thajskom hlavnom meste Bangkok dostalo úradné nariadenie zatvoriť svoje brány od stredajšieho poludnia miestneho času (06.00 h SEČ) až do piatka. Dôvodom je toxický smog, s ktorým metropola bojuje od konca minulého roka. Informovala o tom agentúra DPA.povedal novinárom zástupca guvernéra Bangkoku, Krijangijos Sudlapa.Bangkocké úrady pracujú na tom, aby problém odstránili - plánujú preto využiť okolo 50 dronov, ktoré budú vo štvrtok po meste rozprašovať šťavu z cukrovej trstiny. Tá sa používa na "zmytie" (odstránenie) prachových častíc zo vzduchu.V priebehu minulého mesiaca index kvality ovzdušia v Bangkoku (AQI) často prekračoval 150 bodov, čo sa charakterizuje ako "nezdravý" stupeň. V stredu ráno bol nameraný index 183 bodov, uviedla agentúra DPA.Mnohých obyvateľov Bangkoku bolo vidieť so špeciálnymi rúškami na tvári, aby odfiltrovali častice PM2,5 - jemné prachové častice menšie než 2,5 mikrometra, ktoré sa dostávajú hlboko do pľúc a môžu viesť až k smrti na srdcovú chorobu, mozgovú príhodu, rakovinu pľúc, chronické ochorenia pľúc a infekcie dýchacích ciest.Podľa slov ďalšieho zástupcu guvernéra Bangkoku, Tavísaka Lertprapana, spôsobila súčasný smog predovšetkým premávka a stavebné práce. Na cestách v Bangkoku sa teraz pohybuje okolo desať miliónov vozidiel.