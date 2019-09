Toyota investuje do výroby pick-upov v Texase 390 miliónov dolárov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio/San Antonio 18. septembra (TASR) - Japonská automobilka Toyota plánuje investovať do svojho závodu v americkom Texase vyše 390 miliónov dolárov. Financie sú súčasťou väčšieho investičného plánu, v rámci ktorého chce firma do konca roka 2021 investovať do amerických závodov miliardy dolárov.Toyota uviedla, že do závodu na výrobu pick-upov v texaskom San Antonio investuje celkovo 391 miliónov USD (353,75 milióna eur). Financie plánuje využiť na zavedenie modernejších výrobných technológií, ako aj na podporu rozvoja a vzdelávania pracovných síl.Investícia do závodu v San Antonio je súčasťou väčšieho investičného programu, ktorý Toyota spustila v roku 2017. V rámci piatich rokov do konca roka 2021 plánuje celkovo v USA investovať 13 miliárd USD.Závod v meste San Antonio produkuje pick-upy Tundra a Tacoma. Priamo zamestnáva vyše 3200 ľudí, ďalšie tisícky poskytujú dodávateľské firmy.