Toyota Motor v 1. kvartáli zvýšila prevádzkový zisk takmer o 19 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 3. augusta (TASR) - Toyota Motor v 1. kvartáli fiškálneho roka 2018/19 (do 30. júna) zvýšila prevádzkový zisk takmer o 19 % a prekonala očakávania. Japonská automobilka má za sebou najlepší kvartál za 2,5 roka. Pomohol jej nárast predaja v zahraničí a opatrenia na redukciu nákladov.Prevádzkový zisk Toyota za tri mesiace od apríla do júna medziročne vyskočil o 18,9 % na 682,7 miliardy JPY (5,27 miliardy eur). Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s prevádzkovým ziskom na úrovni len 639 miliárd JPY. Čistý zisk stúpol o 7,2 % na 657,3 miliardy JPY a tržby sa zvýšili o 4,5 % na 7,36 bilióna JPY.Toyota potvrdila vyhliadky prevádzkového zisku pre celý fiškálny rok 2018/19 (do konca marca 2019) za úrovni 2,3 bilióna JPY. Čistý zisk by mal dosiahnuť 2,12 bilióna JPY pri tržbách vo výške 29 biliónov JPY.Globálny maloobchodný predaj v uplynulom kvartáli stúpol o 1 % na 2,6 milióna vozidiel. Odbyt v Ázii vzrástol o 8,5 %, v Severnej Amerike o 3,2 %. V Japonsku, naopak, klesol o 6,3 %.Automobilka minulý týždeň uviedla, že jej globálny predaj v 1. polroku kalendárneho roka 2018 vzrástol o 1,6 % na rekordných 5,2 milióna vozidiel. Predaj podporil vysoký dopyt v Číne a Európe. To znamená, že hľadiska predaja bola Toyota svetovou trojkou, za skupinou Renault-Nissan-Mitsubishi, ktorej predaj za prvých 6 mesiacoch dosiahol 5,54 milióna áut. Dvojkou bol koncern Volkswagen (5,52 milióna).