Toyota zvolá do servisov po celom svete vyše milióna hybridných áut

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 5. septembra (TASR) - Japonská automobilka Toyota plánuje zvolať do servisov vyše milióna hybridných vozidiel v Japonsku, Európe, Severnej Amerike, ale aj iných regiónoch. Dôvodom je možný problém s káblovým zväzkom motora, ktorý môže viesť k požiaru.Ako firma informovala, zvolávanie by sa malo dotknúť celkovo 1,03 milióna vozidiel. Dotknuté autá boli vyrobené v Japonsku v období od júna 2015 do mája 2018 a zahrňujú modely Prius a C-HR predávané okrem Japonska aj v Európe, Severnej Amerike či Austrálii.Ako uviedol hovorca firmy Jean-Yves Jault, zhruba polovica z oznámeného počtu áut bude zvolaná do servisov v Japonsku. Dodal však, že čo sa týka zaznamenaných problémov, do dnešných dní eviduje firma jeden incident v Japonsku, pri ktorom však nedošlo k ničomu dramatickému, iba sa z vozidla dymilo.