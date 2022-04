Trabzonspor je blízko titulu, Hamšík: Potrebujeme urobiť posledný krok

Futbalisti Trabzonsporu so slovenským reprezentantom Marekom Hamšíkom sú veľmi blízko k zisku majstrovského titulu v tureckej Süper Lig. V sobotnom zápase 34. kola zvíťazili na ihrisku Demirsporu 3:1 a štyri kolá pred koncom sezóny majú pred druhým Fenerbahce Istanbul jedenásťbodový náskok. Hamšíka potešil zisk troch bodov v náročnom dueli, no zdôraznil, že jeho tím ešte musí počkať s oslavami.





"Bol to veľmi ťažký zápas. Hralo sa vo veľmi búrlivej atmosfére. Mali sme vynikajúci začiatok, rýchlo sme sa ujali dvojgólového vedenia," komentoval zápas Hamšík, ktorý sa pred druhým gólom blysol načasovanou prihrávkou na Edina Višču. Po centri krídelníka z Bosny a Hercegoviny skóroval Andreas Cornelius. "Síce sme viedli 2:0, no museli sme byť v strehu, aj naďalej makať na sto percent. Domáci boli veľmi nebezpeční, tvrdo išli za gólom. Bolo skvelé, že sme po hodine pridali aj tretí gól. Domáci síce na začiatku poslednej štvrťhodinky znížili, no viac sme im nedovolili. Máme obrovskú radosť. Dokázali sme získať tri body na horúcej pôde Demirsporu," uviedol na svojej oficiálnej webstránke slovenský stredopoliar, ktorý nastúpil v základnej zostave hostí a hral do 88. minúty. Podľa portálu sofascore si vyslúžil známku 7,1.Trabzonspor pretrhol sériu štyroch ligových stretnutí bez výhry. Po prílete do Trabzonu čakala na hráčov množstvo fanúšikov "bordovo-modrých", ktorý obsadili letisko. Zapaľovali bengálske ohne a oslavovali svojich hrdinov. "Dlho-dlho to trvalo, kým sme sa dostali do autobusu. Potom sme museli čakať aj ďalej, keďže priaznivci obkľúčili aj autobus. Trvalo to, kým sme sa pohli," povedal Hamšík o búrlivom privítaní.Najbližšie sa líder súťaže predstaví budúcu sobotu doma proti Antalyasporu, kde môže spečatiť zisk prvého ligového titulu od roku 1984. "Je super, že máme taký veľký náskok. No ešte nemôžeme oslavovať. Potrebujeme urobiť posledný krok. Verím, že to urobíme už v sobotu," dodal Hamšík.