Tradície sa dajú dodržať kdekoľvek, hovorí veľvyslanec v USA I. Korčok

Bratislava 25. decembra (TASR) – Slovenskému veľvyslancovi v USA Ivanovi Korčokovi tradície počas pobytu v zahraničí nechýbajú, pretože sa dajú dodržať kdekoľvek. Nahradiť sa však podľa neho nedá to, čo si od detstva mnoho ľudí s týmto sviatkom spája – byť doma s rodinou, mať v dosahu priateľov, vychutnať si vianočnú atmosféru.Veľvyslanec sa rozhodol stráviť sviatky so svojou rodinou v USA z dôvodu stresu, ktorému by sa podľa jeho slov mohli vystaviť, keby narýchlo leteli domov na Slovensko a mali všetko organizovať na poslednú chvíľu. "," povedal Korčok.Počas sviatkov v zahraničí si však s rodinou domov pripomínajú tradičným vianočným slovenským menu. "," povedal Korčok a spomenul príhodu, keď ho minulý rok manželka prinútila cez oceán do Washingtonu D.C. priniesť elektrické železá na tradičné oblátky." vysvetlil.Čo sa týka veľvyslanectva, počas Vianoc funguje v sviatočnom režime. "."V zahraničí je to však podľa jeho slov počas sviatkov na rôznych postoch rôzne. "," uzavrel.