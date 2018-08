TRADIČNÁ SLOVENSKÁ POTRAVINA V LIDLI ODTERAZ ÚPLNE BEZ ÉČOK Foto: Lidl Foto: Lidl

A čo na to samotní dodávatelia?

Kornélia Dimičová (konateľka pekárne Nela):

„Rožky bez emulgátorov, prezývaných ako ´éčka´, sú vyrobené z kvalitných a poctivých prírodných surovín. Svojou jedinečnou vôňou a chuťou vyvolávajú spomienky na staré dobré časy pečenia,“ uviedla Kornélia Dimičová, majiteľka pekárne Nela, a doplnila: „Veľmi sa tešíme, že v spolupráci so spoločnosťou Lidl sa podarilo uviesť na trh tento výnimočný výrobok. Pri výrobe ´bezéčkových´ rožkov sme sa vrátili k tradíciám receptov našich starých mám.“



Eva Volčková (generálna riaditeľka MPC CESSI):

„S cieľom zvýrazniť chuť, arómu, farbu, ale najmä aby sa predĺžila trvanlivosť, začali mnohí výrobcovia potravín v posledných dvoch desaťročiach pridávať do produktov rôzne prídavné látky, ktorým sa ľudovo hovorí ´éčka´. Tomuto trendu sa nevyhla ani výroba pekárskych výrobkov,“ vysvetlila Eva Volčková, generálna riaditeľka MPC CESSI. „Prijali sme výzvu spoločnosti Lidl a spoločne zákazníkom prinášame tradičný päťdesiatgramový rožok, v ktorom sa nenachádzajú žiadne ´éčka´. Pri tomto výrobku sme zužitkovali naše dlhoročné skúsenosti, vrátili sme sa k tradičnej receptúre a k pôvodným surovinám,“ uzavrela E. Volčková.



Tatiana Lopúchová (riaditeľka Senických a skalických pekární):

„Vzhľadom k tomu, že my ako pekári by sme sa radi vrátili k pôvodnej tradícii a tradičnej receptúre spred dvadsiatich rokov, oslovenie spoločnosťou Lidl na výrobu rožku s vylepšeným zložením bez e-prípravkov sme privítali. Výsledkom je rožok na báze prírodných surovín. Lidl týmto krokom ako prvý na trhu ponúka zákazníkom vyššiu kvalitu nášho tradičného slovenského a na objem najpredávanejšieho pekárenského výrobku.“



Bratislava 6. augusta (OTS) - Rôzne prídavné látky sa v posledných desaťročiach natoľko stali súčasťou potravinárstva, že ich prítomnosť v zložení výrobkov sa všeobecne považuje za úplne prirodzenú. Vedeli ste ale, že aj taký bežný pekárenský výrobok ako rožok obsahuje viacero emulgátorov, ľudovo nazývaných „éčka“? Lidl však v spolupráci so svojimi dodávateľmi dokázal, že sa to dá aj inak a od augusta ako prvý obchodný reťazec na Slovensku ponúka zákazníkom „bezéčkové rožky“. Túto skutočnosť potvrdili aj analýzy nezávislého akreditovaného laboratória.Diskont oslovil s myšlienkou návratu k tradičnému spôsobu výroby najpredávanejšej potraviny na Slovensku všetkých svojich pekárenských dodávateľov. Vďaka pozitívnej odozve štyroch z nich – MPC Cessi, Senické a skalické pekárne, Turpek, Nela – sa „bezéčkový rožok“ nachádza na pultoch 72 z celkovo 132 predajní Lidl na Slovensku. „,“ vysvetlil, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za oblasť nákupu. Lidl teda zákazníkom ponúka kvalitnejší výrobok, navyše bez zmeny ceny!Zoznam Lidl predajní, v ktorých nájdete na tomto odkaze Lidl má v rámci stratégie trvalej udržateľnosti nastavených viacero cieľov súvisiacich so svojim sortimentom. Reťazec rozširuje ponuku čokolád, cukroviniek, káv, rýb a morských živočíchov z certifikovaných zdrojov. V roku 2025 nebude Lidl predávať vajcia z klietkových chovov, uvedené platí aj pre výrobky vlastných značiek diskontu obsahujúce vajcia. V spomenutom období zníži Lidl podiel pridaného cukru a soli vo výrobkoch svojich „privátiek“ o 20%. Lidl zároveň významne obmedzuje plasty vo svojich predajniach keď aktuálne už len dopredáva najtenšie igelitové tašky a plastové výrobky určené na jedno použitie. Ročná úspora plastov v tomto prípade predstavuje 160 ton.