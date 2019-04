Tradičná veľkonočná zásielka pre Svätého Otca

Pápež František prevzal pivo Pilsner Urquell a požehnal dubový kríž Foto: Plzeňský Prazdroj Slovensko Foto: Plzeňský Prazdroj Slovensko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (OTS) - Vo Vatikáne má svoje nenahraditeľné miesto. Reč je o pive Pilsner Urquell, ktoré sa v nadväznosti na stáročnú tradíciu opäť zúčastnilo veľkonočných osláv priamo v srdci Ríma. Drevený súdok s požehnanou várkou zlatého moku si z rúk vrchného sládka Plzeňského Prazdroja prevzal na Námestí svätého Petra samotný pápež František. Spolu s 2019 fľašami prémiového ležiaku sa oň podelí s vatikánskymi kardinálmi.Plzeňský Prazdroj už po deviaty raz pripravil veľkonočnú várku obľúbeného ležiaka Pilsner Urquell. Ide o jediné pivo, ktoré je pravidelne zasielané do Vatikánu práve pri príležitosti najväčších cirkevných sviatkov. Tradíciu v pivovare zaviedli v roku 2011, keď sa dozvedeli, že pápež Lev XIII. si nechal v 19. storočí na odporúčanie lekárov posielať plzenský ležiak v rámci svojej rekonvalescencie. Pivo pre pápeža vtedy objednala viedenská nunciatúra. „vysvetľuje tradíciu emeritný vrchný sládok Plzeňského PrazdrojaTento rok odovzdal plzenský sládok drevený súdok s požehnanou várkou Pilsner Urquell priamo do rúk pápeža Františka. Stalo sa tak počas generálnej audiencie, kedy Svätého Otca prišli pozdraviť tisícky veriacich. Stretnutie s ním bolo podľa slov Václava Berku naozaj výnimočné. „,“ uvádza Berka.Veľkonočné pivo sa vydalo na 1300 kilometrov dlhú cestu do Vatikánu po piatich týždňoch výroby. Na začiatku marca sviatočnú várku spolu so surovinami, z ktorých sa Pilsner Urquell varí, požehnal vo varni pivovaru plzenský biskup Tomáš Holub.Hoci od čias, kedy pivo Pilsner Urquell na odporúčanie lekárov ochutnal ako prvý pápež Lev XIII., uplynulo vyše 100 rokov, súčasný Svätý Otec si môže byť istý, že ochutná rovnako kvalitné pivo ako jeho predchodcovia.“ vysvetľuje Berka. Okrem toho sládkovia pravidelne porovnávajú súčasnú kvalitu piva z moderných nerezových tankov, s pivom, ktoré kvasí a zreje v dubových sudoch po starom, ako to bolo po prvý raz v roku 1842.Časť tohtoročnej veľkonočnej pivnej zásielky poputuje aj do reštaurácie, do ktorej pravidelne chodí na obed pápež František. Spolu s ním si v nej budú môcť Pilsner Urquell vychutnať aj kardináli.Pápež okrem prémiového plzenského ležiaka v minulosti dostal aj ručne tepané medené veľkonočné vajce, zdobené pivovarníckymi motívmi chmeľu a jačmeňa, či zvon s reliéfom Baziliky sv. Petra.