Tradičné kino Hviezda plánujú zmeniť na kultúrne centrum s viacerými funkciami

Dvojkolová súťaž

Multifunkčnosť a univerzálnosť

25.12.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Trnava vyhlásilo urbanisticko-architektonickú súťaž na najlepší návrh transformácie kina Hviezda na nové kultúrne centrum. Jeho jadrom má byť multifunkčná sála s rovnou podlahou a zasúvacím hľadiskom, ktorá bude doplnená o ďalšie priestory na komunitné aktivity, ako sú výstavné priestory či kaviareň.Víťaz súťaže získa zákazku na dodanie projektovej dokumentácie a autorský dohľad. Kino Hviezda na Paulínskej ulici v terajšej podobe nie je podľa vyhlasovateľa súťaže konkurencieschopné ani rentabilné.Súťaž bude dvojkolová, do prvého kola môže svoj urbanisticko-architektonický návrh prihlásiť neobmedzený počet anonymných účastníkov.Porota vyberie tri najlepšie návrhy do druhého kola, v ktorom už budú účastníci predkladať podrobnejšie návrhy transformácie existujúcej budovy kina Hviezda na nové kultúrne centrum.Predpokladaná hodnota zákazky je vyčíslená na 250-tisíc eur, z toho čiastka 50-tisíc pôjde na ceny pre účastníkov a 200-tisíc je určených pre víťaza na vypracovanie požadovanej dokumentácie. Predpokladané investičné náklady na vznik nového kultúrneho centra boli vyčíslené na viac ako tri milióny eur.Podľa požiadaviek Mestského kultúrneho strediska v Trnave má mať hlavná sála kultúrneho centra kapacitu približne päťsto sediacich divákov. Základným motívom je maximálna multifunkčnosť a univerzálnosť, sála má byť využiteľná napríklad aj ako tanečný parket. Súčasťou sály musí byť aj vyvýšené javisko s plochou zhruba 240 metrov štvorcových. Zadná stena javiska bude projekčnou plochou pre funkciu kinosály.Pôvodne panoramatické kino Hviezda v centre Trnavy otvorili v roku 1972. Vtedy so svojimi technickými vymoženosťami patrilo k najlepšie vybaveným kinám v Československu.